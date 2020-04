Gobierno valenciano admite que muertos por pandemia pueden superar oficiales

La consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Ana Barceló, reconoce que la cifra de fallecidos por COVID-19 podría ser más alta de que la que oficialmente se ofrece cada día, ya que de las personas que han muerto en sus casas y no se les ha hecho el test, el Registro Civil no informa a Salud Pública hasta tres meses después.

"Puedo entender que se hayan producido otros fallecimientos y que no tengamos la prueba, puede ser, esto no es una ciencia exacta, no puedo decir que no porque puede darse el caso", ha dicho Barceló en la rueda de prensa telemática diaria para ofrecer los últimos datos de la pandemia.

La consellera ha explicado: se dan al Ministerio "los datos que tenemos, los que nos consta, los que está certificado que esas personas fallecidas se les ha hecho el test y se conoce la causa de la muerte".

"Desde el primer momento contabilizamos todos los fallecidos que tenemos comprobado que tienen COVID-19, entre ellas personas hospitalizadas o las que se les ha hecho un seguimiento domiciliario, así como a residentes que han fallecido tanto en las residencias como en el hospital", ha afirmado.

No obstante, ha explicado que si alguien ha fallecido en casa y no se tenía conocimiento ni sospecha, o se tenía sospecha pero no se ha podido hacer el test, "evidentemente", esa información la ofrecerán cuando tengan todos esos datos.

Según ha afirmado, las defunciones que se trasladan al Registro Civil para su tramitación administrativa no son remitidas a Salud Pública hasta tres meses después para testear la causa del fallecimiento y, por ello, ese dato no pueden tenerlo hasta transcurrido "bastante tiempo".

El protocolo en este sentido, ha precisado, señala que se computan solo los fallecidos que hayan dado positivo en COVID-19, ha detallado Barceló, quien ha recordado que en en estos momentos no están permitidas ni las necropsias ni las autopsias.