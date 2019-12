El Gobierno sostiene que dedicó un crédito extraordinario para 'menas' y niega retirada de financiación a la Junta

El delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Lucrecio Fernández, ha asegurado este miércoles que "el Gobierno de España no ha retirado ningún tipo de financiación" para la atención a los menores extranjeros no acompañados (MENA), como ha denunciado la Junta de Andalucía, y ha explicado que se trató de un crédito extraordinario del Gobierno dotado con 40 millones para afrontar "la crisis migratoria de 2018 por el aumento espectacular de la llegada de inmigrantes a las costas", por lo que ha sostenido que "no cabe consolidación de derechos".

En declaraciones a la Cadena Ser, Fernández ha sostenido que los 40 millones que aprobó el Gobierno a través de un Real Decreto Ley para la atención a inmigrantes respondía a una situación coyuntural vivida en 2018 por cuanto ha argumentado que "lo que llevamos de 2019 la llegada de inmigrantes a nuestras costas ha descendido un 63%" para apelar consecuentemente a "una situación de normalidad".

El delegado del Gobierno en Andalucía ha esgrimido que "está claro que fue "una subvención única y extraordinaria, no cabe consolidación de derechos y no es un presupuesto ordinario que se retire", aunque ha indicado que "si las circunstancias lo aconsejeran, sería motivación de evaluación por el Gobierno". Ese crédito extraordinario de 40 millones, ha explicado Fernández, se distribuyó entre las comunidades "en función de los menores atendidos y también para su traslado".

Fernández ha invitado al ejercicio de las competencias en mano de cada Administración, "que en el caso de los menores es de la Junta", ha indicado, al igual que ha hecho la Administración del Estado a través de "Salvamento Marítimo o con inversiones en las infraestructuras de los puertos para recibir a estos inmigrantes".

Fernández, que ha apelado a mantener "un criterio de colaboración estrecha entre administraciones cuando hablamos de derechos humanos", ha pedido que "no debiera ser un elemento de confrontación entre administraciones" la atención a inmigrantes al advertir que "hablamos de derechos humanos, y si, además, hablamos de menores inmigrantes, hablamos de derechos de los niños, mas razón para hablar con toda la cautela".