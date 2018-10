El Gobierno "sigue trabajando" en el reparto de los menores migrantes no acompañados

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha asegurado que siguen "trabajando" en el reparto de los menores extranjeros no acompañados (MENA) y de la partida de 40 millones de euros que se repartirá entre las comunidades autónomas para mejorar la atención de estos menores que ya son más de 11.100 en España.

"Seguimos trabajando, estamos en ello, no puedo decir nada más en concreto", ha precisado Carcedo este lunes 22 de octubre tras la toma de posesión de altos cargos del departamento, en la sede del Ministerio de Sanidad.

Preguntada por si se ha llegado a algún acuerdo con las CCAA en cuanto al reparto de los MENAs, la ministra ha puntualizado que están "en ello" pero que no puede concretar nada más.

El pasado jueves, Carcedo se refirió al registro de estos menores no acompañados después de que la Comunidad de Madrid se quejara por no optar a subvenciones porque, según los cálculos del Gobierno, entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018 no se ha registrado la llegada de ninguno a la región, un cálculo que no coincidía ni con el de la Comunidad de Madrid ni con el de algunas organizaciones.

"El registro no lo nutrimos la Administración del Estado ni nos inventamos los datos", aclaró Carcedo, al tiempo que afirmó que se estaba intentado aclarar la situación.

La partida de 40 millones de euros extra aprobados por el Gobierno irán destinados a la mejora de la atención y acogida solidaria entre las comunidades de los menores extranjeros no acompañados, ya que algunas comunidades como Andalucía, Ceuta y Melilla, Cataluña, País Vasco o la Comunidad Valenciana están acogiendo a un mayor número de estos menores.