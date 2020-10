El Gobierno no reducirá el plazo de los confinamientos y acusa a Ayuso de actuar de forma calculada para crear confusión

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado este jueves que el Ejecutivo no modificará el decreto del estado de alarma para reducir el plazo de los confinamientos perimetrales como así había solicitado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a los medios, Calvo ha acusado a la dirigente madrileña de actuar "de forma calculada para crear confusión". "La única posición que es capaz de mantener es la de hacer lo contrario de lo que propone el Consejo Interterritorial, el Gobierno de España y otras comunidades autónomas", ha lamentado.

En este sentido, Calvo ha cargado contra la coherencia de Ayuso, a la que ha acusado de crear "inseguridad" y de "no estar en la pandemia", sino haciendo política. "Y digo en la política sin que entendamos que esto sea política, porque política a lo grande es encontrar acuerdos", ha añadido.

Así, la vicepresidenta también ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de saltarse el acuerdo que al parecer habían tomado con Castilla y León y Castilla-La Mancha para coordinar el cierre perimetral de los territorios.

"Este parece que no es el acuerdo al que llego con las dos. Son comunidades que circundan a la Comunidad de Madrid, pero parece que esa es la manera que tiene de comportarse políticamente en un momento donde tenemos que tomar decisiones para proteger a la ciudadanía y abandonar la confrontación para estar lo más unidos posible", ha espetado Calvo.

EL PP HA RECIBIDO UNA DOSIS DE "CRÍA CUERVO Y TE SACARÁN LOS OJOS"

La vicepresidenta se ha expresado así después de que Ayuso enviase una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se redujese el número de días de aplicación del cierre y, de esta manera, determinar la actuación una vez vistos los resultados del primer puente en el calendario, el de Todos los Santos.

"No se va a modificar el decreto porque estamos en su debate para la votación", le ha recordado Calvo, que ha insistido en que Ayuso esté centrada en "hacer lo contrario a lo que se hace en otras capitales europeas".

En este contexto, Calvo también ha cargado contra el Partido Popular a raíz de la abstención de la formación en la prórroga del estado de alarma. "El PP ha tenido que recibir hoy una dosis de cría cuervos y le sacarán los ojos: Ya han visto la intervención de (Santiago) Abascal", ha señalado.

Según la vicepresidenta, el voto de los 'populares' sitúa al partido en la "antiresponsabilidad". "No pueden ocupar un espacio serio cuando se abstienen", ha sostenido, para después aseverar que, "lo que no se explica", es que Pablo Casado "se ponga de perfil". "No hay caso igual en la política europea", ha añadido.

Por último, Calvo ha pedido el líder de la oposición que actúe con arreglo a la institucionalidad que se le presupone a una formación que "gobierna" en varias comunidades autónomas, y se ha preguntado qué ocurriría si los barones del PP decidiesen también ponerse "de perfil" en sus territorios.