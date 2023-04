Gobierno rechaza que caída de inmigración irregular se deba solo a Marruecos

La secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, ha asegurado este jueves que la disminución de la inmigración irregular en España en los últimos meses no es consecuencia "únicamente" de la mejora de las relaciones de España con Marruecos, sino que se explica desde una "óptica más global".

Lo ha hecho ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado donde ha dado cuenta de la gestión de departamento y donde varios senadores le han reprochado la nueva relación con Marruecos tras el giro de posición de España sobre el Sáhara Occidental hace un año.

"Hay una óptica más global, las relaciones de España no son únicamente con Marruecos y la disminución de las llegadas no tiene que ver únicamente con Marruecos, hay otros países como Senegal o Argelia", ha explicado Castro, que no ha querido "circunscribirse" solo a Marruecos, "aunque sea un país vecino con el que hay una relación fluida".

Castro ha sacado pecho de la política migratoria del Gobierno en esta legislatura en la que han tenido que gestionar "crisis migratorias y flujos de personas desplazadas sin comparación en nuestra historia reciente" a consecuencia de la guerra en Ucrania, la llegada de los talibanes en Afganistán o el reciente terremoto en Turquía.

Ha defendido también la acogida que se presta a los migrantes que llegan a las costas canarias al ser interpelada por el PP si van a mantener su política "de abrir 7.000 plazas en Canarias y que Canarias se convierta en la cárcel de inmigrantes permanente en España".

"Lo que estamos planteando en Canarias, como en el resto del territorio, no son centros de privación de libertad, sino centros donde se les da una primera atención", ha subrayado Castro, que ha acusado al PP de haber dejado "400 plazas" de acogida en 2019.

Se trata, ha añadido, de "estar preparados" para que las personas que lleguen a Canarias tengan unas condiciones dignas: "no quiere decir que haya 7.000 personas en Canarias ni que esas personas vayan a estar en una cárcel", ha aseverado.

"Hay que tener cuajo para decir que el Partido Popular desmanteló estas plazas de acogida", le ha echado en cara el senador del PP Sergio Ramos, que ha recordado que la media de llegadas cuando gobernaba Mariano Rajoy era de "470 personas al año" frente a las 20.000 actuales.

Un cruce de acusaciones en las que Castro ha rebatido que digan que con el PP no había inmigración irregular: "no hay ni un solo ciudadano español que crea que con ustedes nadie se subió a una patera o que nadie cruzaba una valla".