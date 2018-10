El Gobierno pide una "investigación transparente y urgente" sobre la desaparición del periodista saudí Yamal Jashogi

El Gobierno español ha pedido una "investigación transparente y urgente" que esclarezca el paradero del periodista saudí Yamal Jashogi, que desapareció el pasado 2 de octubre tras acudir al consulado de su país en Estambul (Turquía).

"España se une claramente a la preocupación que han expresado otros países, particularmente la Unión Europea, y exige una investigación transparente y urgente", ha dicho este lunes la ministra de Educación y Formación Profesional, y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Defendemos obviamente, como no podía ser de otra manera, la libertad de expresión y la libertad de prensa", ha añadido Celaá, que ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que Arabia Saudí esté involucrada en la desaparición del periodista opositor Jashogi, que trabaja en el diario estadounidense 'The Washington Post'. "No vamos a especular", ha afirmado.

También este lunes, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha defendido la necesidad de esclarecer la desaparición de Jashogi, y ha instado a Turquía a investigar el caso en cooperación con Arabia Saudí.

"Pedimos que se aclaren las circunstancias de la desaparición de esta persona. Tiene que haber una investigación, que corresponde naturalmente a las autoridades turcas en colaboración con las saudíes", ha subrayado Borrell en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión con sus homólogos de la Unión Europea en Luxemburgo, donde se esperan que traten brevemente al inicio de la sesión el caso del periodista saudí.