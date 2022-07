Gobierno de Navarra afirma que las agresiones de Pamplona "recuerdan al pasado y no tienen ningún tipo de cabida"

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que los incidentes y agresiones ocurridos el pasado 7 de julio contra concejales de Navarra Suma y PSN en la calle Curia de Pamplona, al término de la procesión de San Fermín, "son situaciones que nos recuerdan al pasado y que no tienen ningún tipo de cabida".

"Expresiones de este tipo sobran, porque están ajenas al espíritu de la fiesta, están ajenas al deseo de la inmensa mayoría de la sociedad, y dañan la fiesta", ha asegurado Remírez, en declaraciones a los medios de comunicación.

El portavoz del Ejecutivo ha afirmado que "los Sanfermines son las fiestas del disfrute y del encuentro, lo que deseamos es disfrutar y de hecho la inmensa mayoría de la gente estamos disfrutando las fiestas, no hay más que ver las calles, la alegría que hay, las ganas de disfrutar".

Por ello, ha hecho un llamamiento a que "estas situaciones no se repitan, y si se producen, vamos a perseguir estas conductas, vamos a trabajar para detectar a los autores y en su caso que puedan pagar las consecuencias que marque la norma". En todo caso, ha precisado que en los incidentes del 7 de julio el peso de la investigación ha recaído en la Policía Municipal de Pamplona.

Javier Remírez ha insistido en que "este tipo de expresiones no tienen cabida, cuando hablamos de la superación del escenario de terrorismo hace once años". "Evidentemente son situaciones que nos recuerdan al pasado y que no tienen ningún tipo de cabida", ha asegurado.