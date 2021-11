El Gobierno madrileño dice que resulta "incluso patético" que la ministra de Educación hable de "rigor": "Produce risa"

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia, Enrique Ossorio, ha afirmado este viernes que resulta "incluso patético" que la ministra de Educación, Pilar Alegría, haya pedido "más rigor" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al hablar de educación y ha asegurado que le "produce risa".

"Resulta un poco chocante que la ministra que está desarrollando la Ley Celaá, la ley más dañina de la historia educativa de España, que lo que quiere es el aprobado general, que los alumnos no se esfuercen y que no memoricen nada y que todo da igual, que una ministra así hablé de rigor resulta incluso patético", ha trasladado el también portavoz del Gobierno regional a los medios.

A ello, ha añadido que el desarrollo de esta ley está siendo "catastrófico" ya que hasta ayer no tuvieran acceso al decreto de Evaluación, Promoción y Titulación y ha criticado que todavía no se cuente con los nuevos currículos, por lo que las editoriales no van a poder tener los libros listos para el próximo curso.

Alegría ha afirmado que Madrid es la Comunidad que "menos invierte por alumno en educación pública", ante lo que Ossorio ha respondido que la ministra ha utilizado "un mal momento" para hablar de esto porque el presupuesto en Educación para el año que viene contempla una subida del 16% con 807 millones de euros más.

"Es el presupuesto de la Comunidad que más crece", ha defendido el consejero, quien ha subrayado que Madrid gestiona "muy bien" la educación y que la ministra "debería leerse los informes del INE" que muestran que la región tiene "una excelente calidad educativa".

Por último, Ossorio ha resaltado que la Comunidad de Madrid se encuentra a la cabeza en cuanto a su baja tasa de abandono escolar con un 10%, frente al 16% a nivel nacional. "La Comunidad de Madrid en materia educativa consigue grandes resultados con eficiencia", ha aseverado.