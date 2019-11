El Gobierno lanza una campaña contra la violencia en la infancia y Carcedo asegura que la ley está "lista"

El Gobierno ha presentado este viernes su nueva campaña para visibilizar y luchar contra la violencia en la infancia, una situación que en 2018 vivieron 38.000 menores y que sólo 1 de cada 5 denuncia. "La violencia hacia la infancia es inaceptable para la dignidad del niño", ha declarado la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en funciones, María Luisa Carcedo, quien ha asegurado que la ley sobre esta materia "ya está lista" para su tramitación.

Bajo el lema 'Crecer sin violencia para vivir sin miedo', la ministra ha destacado que esta iniciativa pretende crear una conciencia ciudadana frente a "todos los tipos de violencia" que puede sufrir un menor. En este sentido, ha explicado que no se trata sólo de daños físicos, sino que esta situación también puede manifestarse en forma de maltrato psicológico, humillaciones, abandono, explotación o trato negligente.

Así, según ha indicado, casi la mitad (47,6%) de los delitos contra la libertad sexual que se registraron en el país fueron sobre menores de edad. Además, la ministra ha señalado que "muchos de ellos" se producen en el ámbito de la familia o de confianza del menor, lo que supone que este tipo de situaciones queden "ocultas".

De hecho, la responsable de la Sanidad española, ha indicado que estas cifras son sólo "la punta del iceberg" del problema, ya que cuando un menor sufre violencia en muchas ocasiones no lo pone en conocimiento de las autoridades, ya sea por miedo, porque quien ejerce este daño es un familiar, por que no sabe cómo se denuncia o por que no sabe que lo que sufre no es normal.

VOLUNTAD POLÍTICA COMPARTIDA POR LA MAYORÍA

"Algunos creen que lo que les pasa a ellos también les ocurre a los demás y ni siquiera son conscientes de estar siendo agredidos", ha indicado. Por ello, Carcedo ha insistido en que este tema "no puede estar escondido" y ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación para que ayuden a conseguir una conciencia colectiva sobre esta situación, tal y como ha sucedido, por ejemplo, con la violencia de género.

También se ha referido a la responsabilidad que le corresponde al Gobierno en este tema. "Como Administración Pública debemos ser capaces de garantizar el derecho fundamental de la Infancia y la Adolescencia a la integridad física, mental y moral frente a cualquier forma de violencia", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que el pasado diciembre, en el Consejo de Ministros, se aprobó el anteproyecto de ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia que tiene como objetivo prioritario "convertir la infancia en un bien colectivo que merece especial protección".

Preguntada por la situación de este texto, la ministra ha indicado que está "listo" para ser tramitado, aunque no puede ser aprobado por el Consejo de Ministros hasta que este vuelva a tener "plenas capacidades". Según ha explicado, desde finales del año pasado se sigue trabajando en su contenido y en la actualidad "está en condiciones de ser aprobado".

Sobre el apoyo que podría recibir en el Parlamento, Carcedo reconoce que en la anterior legislatura había una "voluntad política casi unánime" sobre la necesidad de esta norma, aunque con la nueva distribución y la entrada de nuevos partidos no se ha aventurado a asegurar su tramitación.