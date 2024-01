El Gobierno impulsará la participación activa de la ciudadanía en el despliegue de las renovables

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha confirmado que la intención del Ministerio para la Transición Ecológica es impulsar la participación de la ciudadanía en el despliegue de energías renovables sobre el territorio.

Fue la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, quien anunció un proceso de consulta con todos los actores del sector energético para llevar a cabo un despliegue "ordenado" de proyectos renovables, con la intención de que repercuta en beneficio de los territorios.

Hugo Morán ha explicado este martes que esa consulta tendrá que obedecer "realmente" a lo que el conjunto de la ciudadanía "espera". Por ello, el Ministerio quiere "que sea la propia ciudadanía la que participe activamente en un proceso que no es estático, sino dinámico".

"Las realidades van cambiando y, por lo tanto, tenemos que ser lo suficientemente ágiles como para responder a esa realidad cambiante con absoluta pulcritud", ha apostillado el secretario de Estado durante su intervención en la segunda jornada de sostenibilidad y plantas fotovoltaicas organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en el Congreso.

En este sentido, Morán ha incidido en la importancia de que el potencial de cohesión de la transición energética "sea una realidad y revierta, de verdad, en el bienestar de las zonas que acogen los proyectos".

TIENEN QUE SER SOSTENIBLES Y RESPETUOSOS

Asimismo, Hugo Morán ha recordado la necesidad de que estos proyectos de renovables convivan con la biodiversidad de la zona donde van a ser implantados, para lo que es necesario contar con un "análisis solvente" de sus potenciales afecciones sobre el medio ambiente recogido dentro de la Declaración de Impacto Ambiental.

Esto en la práctica implica que el Gobierno no autorizará aquellos proyectos que lleven aparejados "afecciones severas". El secretario de Estado ha explicado que esto implica que no se están aprobando todos los proyectos de renovables en tramitación. De hecho, ha comentado que "en la mayoría de los casos" estos no pueden llevarse a cabo en los términos en los que se plantean.

"Hay que tener en cuenta que hay lugares donde las figuras de protección hacen inviable cualquier proyecto de estas características", ha incidido Morán, para apuntar a renglón seguido que en aquellos lugares en los que sí es viable el proyecto, deben respetarse los límites que se fijan en el trámite de evaluación de impacto ambiental.

Por su parte, el secretario dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica ha comentado que la Ley de Evaluación Ambiental contiene una medida para priorizar los expedientes de proyectos de generación renovable ubicados en zonas de sensibilidad baja y moderada conforme a criterios de zonificación ambiental.

Asimismo, el Ministerio ha publicado también una guía para la elaboración de estudios de impacto ambiental de proyectos de plantas fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuación, donde quedaron establecidas una serie de directrices y tipos de medidas compensatorias que pueden aplicarse.

LA FOTOVOLTAICA PIDE CONSENSOS EN EL SECTOR

De su lado, el presidente de la Unión Española Fotovoltaica, Rafael Benjumea, ha mostrado su compromiso con el impulso a la transición energética en España, pues el país dispone de elementos para ser exitoso en la materia, como son las horas de sol, el terreno disponible y compatible de proyectos renovables con otras actividades y empresas "punteras" que destacan, por ejemplo, en la fabricación de componentes.

También ha aprovechado para instar a "maximizar" el autoconsumo, que a su juicio es la forma "más eficiente" de consumir energía eléctrica.

Para ello, el presidente de UNEF ha instado a desarrollar una "regulación estable y duradera" elaborada con el máximo consenso posible. Esto, ha apuntado Benjumea, permitirá a las empresas hacer inversiones con un plazo de retorno largo que repercutirán en estabilidad para la industria y los territorios.