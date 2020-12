El Gobierno evita disputas con las vacunas tras las críticas del PP

El Gobierno ha evitado este martes cualquier polémica sobre las vacunas tras las críticas del PP por el etiquetado de las cajas y el reparto de dosis entre las comunidades autónomas: "no hemos hecho disputa en la lucha contra la pandemia y no la vamos a hacer de la vacunación", ha zanjado el presidente, Pedro Sánchez.

Tras el último Consejo de Ministros de 2020, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que centrará su empeño en "trabajar codo con codo" con todas las administraciones para garantizar el acceso equitativo a las dosis.

En esta misma línea, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha subrayado que ningún consejero, incluido el de Madrid, se ha quejado de la forma en la que se están repartiendo las dosis a las diferentes comunidades y, además, ha recordado que en España se han comprado el doble de vacunas de las que se necesitan, con que lo que, sostiene, habrá para todo el mundo.

"A mí ese tipo de comentarios que hacen otras formaciones políticas prefiero no entrar a comentarlos y calificarlos. El esfuerzo de vacunación que está haciendo toda Europa y el país ofrece un rayo de esperanza e intentar hacer una disputa política de este asunto me parece fuera de lugar y no voy a entrar", ha sentenciado Illa en declaraciones a TVE.

El titular de Sanidad respondía así a las críticas de varios dirigentes del PP, especialmente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha reclamado este martes "criterios de transparencia para saber cuántas vacunas van a cada comunidad autónoma".

La presidenta regional ha querido explicar que en los últimos días "en ningún momento" ha hablado "de discriminación" en la distribución de dosis entre las distintas regiones, y que ella quiere "lo mejor para todas por igual".

"Nunca pediría más para Madrid. Quiero transparencia y, por supuesto, igualdad. Porque todos los ciudadanos nos deben importar por igual", ha demandado a la salida de la reunión del último Consejo de Gobierno madrileño del año.

"Es cierto que esperábamos un número de vacunas muchísimo más alto y finalmente es otro, por eso lo que espero es que finalmente vengan más vacunas porque, si no, a este paso vamos a tardar muchísimos meses en poder vacunar a los ciudadanos", ha agregado Díaz Ayuso.

El presidente de su partido, Pablo Casado, también ha pedido este martes equidad en el reparto entre las comunidades autónomas, tanto en los fondos europeos para la reconstrucción como en la vacuna, después de reprochar ayer al Gobierno hacer "propaganda" con las cajas con las inyecciones, en las que se pudo ver el domingo una etiqueta de "Gobierno de España".

Sobre este embalaje, el portavoz nacional del partido, José Luis Martínez-Almeida, ve "cierto aprovechamiento desde el punto de vista de la propaganda" del Gobierno central y ha defendido que el uso de la bandera madrileña en las mascarillas distribuidas en mayo "no tenía esa finalidad".

Por su parte, el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóó, que este lunes había evitado opinar sobre "el envoltorio publicitario" de las cajas en las que llegaron las dosis, ha recalcado tras el Consello de la Xunta que "lo importante" es que ya están en Galicia, y ha reiterado su deseo de que el Gobierno central "mantenga las dosis comprometidas" en los próximos envíos, aunque ha vuelto a decir que son "insuficientes".

Según fuentes de Defensa, la primera gran remesa semanal de vacunas ha llegado este martes por la mañana al Centro Militar de Farmacia de Colmenar Viejo y, posteriormente, se ha llevado a la base de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra ubicado en el mismo municipio para trasladarlas luego por carretera a Getafe, en helicóptero a Ceuta y en avión a Melilla y Baleares. EFE