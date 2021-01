Gobierno dice que comunidades aún tienen margen sobre restricción a movilidad

El Gobierno ha recordado este martes que las comunidades autónomas aún tienen margen, con el actual decreto sobre el estado de alarma, para aplicar más medidas sobre la restricción de movilidad en la lucha contra el coronavirus.

Lo ha dicho la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado que será mañana, en el marco del Consejo Interterritorial, donde el ministro Salvador Illa y las autonomías tomen las decisiones oportunas.

A preguntas sobre las horas de los toque de queda, Montero ha recalcado que las medidas que se toman frente a la covid-19 son bajo criterios científicos y sanitarios y que el Gobierno no va a entrar "en ningún tipo de polémica con motivo del combate contra el virus".

"Los ciudadanos piden a los responsables públicos que seamos capaces de trabajar en la misma dirección y poner todos los recursos al servicio de la lucha contra la pandemia en un mecanismo de cogobernanza", ha argumentado.

Pero sobre que hayan recurrido la decisión de Castilla y León de poner el toque de queda a las 20 horas cuando solo hay margen desde las 22 horas, la portavoz ha recalcado que "tiene que haber cierta homogeneidad" y "siempre hay que cumplir con la legalidad vigente". "Más cuando se trata de derechos fundamentales", ha aseverado.

Montero ha explicado que mañana Illa escuchará al conjunto de las comunidades y será en ese marco compartido donde se tomen decisiones oportunas contra el virus.

"No hay ningún criterio que no sea el técnico, el científico, que no sea objetivo; mañana trabajaremos con autoridades sanitarias y repasaremos el conjunto de medidas que se han tomado", ha añadido.

Además, Montero ha reiterado que son Illa junto al doctor Fernando Simón los que comunican la información sobre el virus a la ciudadanía. Y ha confiado en que se gane la batalla a esta tercera ola de la pandemia para la que contamos, esta vez, con la vacuna.