El Gobierno dice que el capitán del Open Arms tiene la "obligación" de conducirlo a puerto seguro

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, ha indicado que el capitán del buque humanitario Open Arms tiene la "obligación" de conducirlo a puerto seguro ante el "riesgo" en la tripulación. El barco humanitario lleva ocho días en aguas internacionales con 121 migrantes a bordo tras rescatarlos en el Mediterráneo central, a la espera de que algún país le permita desembarcar en un puerto seguro que, de acuerdo a la normativa internacional, es el más cercano.

"Es obligación de todo capitán de buque que ve que hay un riesgo en su tripulación, conducirlo al puerto seguro más cercano; descartados los puertos africanos, puede saber qué puertos pueden ser esos. Y esos puertos tienen que recepcionar a esa tripulación en estado de riesgo", ha precisado Celaá este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En todo caso, preguntada por si considera que Italia no está cumpliendo con la ley al no permitir el desembarco del buque humanitario de la ONG catalana Proactiva Open Arms, la portavoz del Ejecutivo ha puntualizado que no entrará en "si cumple o incumple".

Sobre el escrito que ha enviado el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, al Gobierno español pidiéndole que "se haga cargo" de los 121 migrantes y refugiados que esperan a bordo del barco Open Arms --que tiene bandera española--, Celaá ha precisado que a la hora de entrar en la reunión del Consejo de Ministros no habían recibido "nada de Italia ni del ministro Salvini".

Si bien, ha reconocido que han leído la noticia en algún titular y ha insistido en que "la obligación del capitán del Open Arms es conducir a su tripulación al puerto seguro más cercano".

Preguntada por si el hecho de que sea una ONG española y de que lleve bandera española no implica una responsabilidad para el Gobierno español, la ministra ha defendido que España ya ofreció puerto a otros barcos con banderas de otros países, como el Aquarius, e hizo "una labor importante en la línea de abrir a Europa a la responsabilidad" en materia de política migratoria.

"España cumple, rescata, salva vidas permanente y no podemos permitir que se afinque en el ámbito europeo el concepto de que solo España puede rescatar. Por esa razón, igual que puertos españoles han recibido en alguna ocasión barcos con banderas de otros países, la ordenanza, el convenio internacional, las normas dicen que el barco con tripulación en la situación del Open Arms tiene que acudir al puerto seguro más cercano y eso es lo que pretendemos y queremos que haga", ha insistido.