Gobierno descarta buscar a marineros del Pitanxo al ser técnicamente inviable

El Gobierno ha descartado la posibilidad de retomar la búsqueda de los doce marineros del "Villa de Pitanxo" que continúan desaparecidos tras el naufragio del barco en Terranova (Canadá) el pasado 15 de febrero, al concluir que este trabajo es "técnicamente inviable".

Así se lo han trasladado las autoridades a las familias en una reunión que se ha celebrado en la Subdelegación del Gobierno, a la que han acudido, entre otros, el director general de la Marina Mercante, Benito Núñez, y el director general de Salvamento Marítimo, José Luis García Lena.

A lo largo del último mes, según ha explicado al término del encuentro el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, se han estudiado "todas las alternativas posibles" que ofrecía el sector privado para retomar la búsqueda de los desaparecidos.

"Hay una serie de condicionantes que nos hacen concluir que el rescate de los cuerpos no es posible", ha señalado Miñones, que asegura compartir el "dolor" y la "frustración" de las familias ante esta decisión.

Núñez ha detallado que "dadas las condiciones operativas" que ofrece la zona, el mar y la profundidad a la que se estima que está el buque hundido, el rescate de los cadáveres de los marineros desaparecidos "es imposible".

La "única opción", según el responsable de Marina Mercante, sería reflotar el barco pero "no es factible" a esa profundidad y debido al "considerable" porte del buque.

"No conocemos ningún precedente similar", ha añadido, de una operación de estas características.

Núñez ha reiterado que "no se puede acceder al barco" debido a que, por un lado, "no pueden operar buzos" y, por otro, porque el acceso a través de los registros y las escotillas del buque sería "impracticable" para robots no tripulados que pudiesen comprobar si los desaparecidos están atrapados en su interior.