Gobierno y CCAA analizarán la situación de menores extranjeros no acompañados

(Actualiza la JJ2014 con la posición de la Junta de Andalucía y la organización Save the Children)

Sanidad reúne mañana a representantes de otros cinco ministerios y de las comunidades autónomas en la mesa de coordinación interterritorial sobre menores extranjeros no acompañados (MENA) para abordar la situación de este colectivo y revisar el protocolo de intervención, que data de 2014.

La reunión, de carácter técnico, se convoca con el único punto del día de analizar la situación de los menores extranjeros no acompañados y abordará cuestiones como el procedimiento de ingreso en los centros o la identificación de los menores, según ha señalado a Efe un portavoz del Ministerio.

A ella acudirán representantes de la Dirección General de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, del de Justicia, Interior, Política Territorial, Exteriores y del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, además de directores generales de las distintas CCAA.

Esta reunión surge de un encuentro que tuvo lugar el pasado 4 de julio entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el marco de los contactos iniciales del nuevo equipo que dirige Carmen Montón.

En la reunión de la Comisión de Directores Generales de Infancia y Familia se abordó el tema de los menas y se solicitó la convocatoria de una mesa para tratar en profundidad la cuestión.

Ante la convocatoria de mañana, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha hecho un llamamiento al "principio de corresponsabilidad" entre territorios para el reparto de cuotas, al considerar que hay territorios que "concentran sistemáticamente casi la totalidad" de los menores extranjeros no acompañados y otros que no acogen prácticamente ninguno.

Desde el Gobierno vasco se ha reclamado al Ejecutivo que "tome cartas en el asunto" y adopte decisiones para que se haga un "reparto" equitativo de los menas por las comunidades autónomas.

Por su parte, el Gobierno andaluz ha confiado en que el Ejecutivo y las comunidades autónomas promuevan una "solución satisfactoria" sobre la situación de los menas y ha considerado que le "asiste la razón" al reclamar que la responsabilidad sea "compartida".

"Lo que pedimos es que la responsabilidad sea compartida y que los menores sean acogidos por todas las comunidades autónomas", ha recalcado el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco.

"Lo único que pedimos es que el Gobierno haga una redistribución de esa responsabilidad para que no recaiga toda en Andalucía", ha apostillado.

El Ejecutivo andaluz defenderá que se refuerce la competencia del Estado en el reparto de menores extranjeros no acompañados, de forma que se garantice "un marco general de actuación", así como que se cumplan los convenios suscritos por los gobiernos de España y Marruecos para propiciar el reagrupamiento familiar de los menores.

El Gobierno de Ceuta ha anunciado que pedirá en la reunión de mañana que estos niños regresen a su país de origen porque "los menores donde mejor están es en su entorno familiar", según el portavoz del Gobierno ceutí, Jacob Hachuel (PP).

El mensaje que Ceuta trasladará al seno de la reunión es que hay que agotar todas las posibilidades para propiciar el reagrupamiento familiar "y hay que reactivar el convenio con Marruecos de 2012", aprovechando la relación del Gobierno con las autoridades marroquíes.

En el caso de que esa posibilidad se demorara en el tiempo, lo que se solicitará es la solidaridad del Estado para que se mejore la aportación que la Administración local recibe de las arcas estatales para atender a estos menores.

Por su parte, Save the Children ha reclamado que se priorice la protección de los menores extranjeros no acompañados (MENA) y no el retorno a su país de origen.

En un comunicado, Save the Children ha expresado su preocupación ante las propuestas que los representantes de comunidades autónomas como Andalucía, Ceuta y Melilla han adelantado en relación a la puesta en marcha de medidas para priorizar el retorno de menores de nacionalidad marroquí a sus lugares de procedencia.