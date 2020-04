Gobierno catalán pide "corresponsabilidad" al ir a trabajar y monitorizará los casos

La consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, ha apelado este lunes a la "corresponsabilidad" ciudadana ante la vuelta al trabajo de empleados de servicios no esenciales, escenario que la Generalitat quiere abordar monitorizando los casos de coronavirus para aislarlos.

La Conselleria desarrollará un plan de test masivos a la población --sean PCR o test rápidos-- que aplicará 'in crescendo' a medida que aumente su disponibilidad, ha explicado en rueda de prensa telemática.

Para aumentar la capacidad de pruebas PCR --ha recordado-- han impulsado el programa Orfeu, con un programa de producción de unos 175.000 tests en cinco semanas, y que está listo para ponerse en marcha la semana que viene.

Aun así, ha insistido en que, además de hacer pruebas y estratificar a la población, hay que gestionar los resultados de estas pruebas para decidir si hay que aislar o no al paciente positivo en Covid-19.

La Generalitat también cuenta con pedidos propios y con los tests rápidos enviados por el Ministerio de Sanidad, ha dicho Vergés; y cuando tengan "claro" con cuántas unidades cuentan, detallarán la estrategia para testear a toda la población.

Ha animado una vez más a los catalanes a dar parte de su estado de salud en la app 'Stop Covid-19', con la que ya siguen el estado de 100.000 personas, y ha pedido que se notifique mediante la app cualquier empeoramiento.

MEDIDAS DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO

También ha repasado algunos puntos del acuerdo del Gobierno catalán de este domingo, como la obligación de mantener las distancias en los trayectos al trabajo y en las empresas, y ha llamado a continuar extremando las medidas de higiene.

Así, los estándares de higiene deben modificarse en todos los sectores, dejando atrás hábitos anteriores y yendo a una "nueva normalidad que incorporará cambios en la forma de actuar".

Sin embargo, estas medidas se toman para adaptarse a un deconfinamiento con el que la Generalitat no está de acuerdo: "No estamos en el punto suficiente de haber absorbido estos rebrotes que pueden venir, no mañana ni pasado, sino con 14 días de margen".

NIÑOS

Preguntada por flexibilizar el confinamiento para los niños, ha respondido que hay "debate" entre los expertos y que es una cuestión que se ha planteado y se estudia en el marco del Procicat.

"Nos preocupa la salud emocional de la población. Lo explicamos e hicimos un plan e acción de la salud emocional que iremos desplegando", teniendo en cuenta a los colectivos vulnerables.