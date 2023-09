Gobierno canario sobre las derivaciones de menores migrantes: "Si España no nos hace caso, nos dirigiremos a Europa"

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias dice que el sistema "no es sostenible" y exige "corresponsabilidad" a las CCAA

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha insistido este martes en reclamar "corresponsabilidad" al Gobierno central y las comunidades autónomas con las derivaciones de menores migrantes ni acompañados porque "no es sostenible" que el archipiélago tenga unos 2.700 bajo tutela.

"Si España no nos hace caso, nos dirigiremos a Europa", ha señalado en el transcurso de una mesa debate sobre migración y asilo organizada por el Parlamento de Canarias a través de las 'Jornadas Conecta. Canarias-Europa'.

La consejera ha señalado que España "tiene que legislar" para que la derivación "sea obligatoria" y además de la mano de los técnicos, las entidades del tercer sector y de los propios migrantes porque de lo contrario, "sería darnos de bruces con las paredes".

Ha dicho que ya han abierto nueve centros nuevos para atender a más menores migrantes y aunque ha reconocido las dificultades con la última 'oleada' este verano en El Hierro, ha apuntado que hay niños integrados en clubes de lucha y equipos de fútbol y se estudia hacer programas de formación con empresarios de la isla con vistas a un futuro laboral.

"No quiero que salga ni un niño con la mayoría de edad de un centro sin sus papeles, es un compromiso personal", ha señalado, al tiempo que lamenta que se tarda mucho tiempo en hacer las pruebas de reconocimiento de edad y cuando se realizan, se ocasiona "un perjuicio" porque el supuesto menor debe salir de los centros.

Con todo, ha dicho que el objetivo del Gobierno canario es "construir una Canarias de acogida" como "puerta de entrada" a Europa y en la que los migrantes "tengan sus oportunidades de vida, formación, y espacios de convivencia intercultural".

"Hay mucho que trabajar y seguir haciendo, vamos a hacer todo lo posible e imposible por que la atención sea integral", remarcando que hay que evitar que haya "migrantes de primera y segunda", en referencia al diferente trato que reciben los refugiados africanos con respecto a los ucranianos.

El director del Observatorio de Inmigración de Tenerife (Obiten), Vicente Zapata, ha afirmado que hablar de la 'ruta canaria' "es hablar de movilidades" porque hay muchas rutas que tienen Canarias como inicio y destino, "gente que se muere y que se mueve en condiciones muy precarias" y se han preguntado "cuántas no han llegado" tras contabilizarse más de 175.000 desde 1994.

PREPARAR UN SISTEMA DE ACOGIDA

Ha indicado que las cifras "pueden atemorizar" a la población local y por eso el fenómeno migratorio "hay que comprenderlo bien" porque cada vez que se tensiona la sociedad "las personas reaccionan" y "a veces no se comprende bien lo que está sucediendo" y eso hace que crezcan los discursos de odio.

Por eso ha dicho que hace falta un "enfoque comunitario" orientado a la acogida y la integración y también un sistema "preparado para dar una respuesta normalizada" porque "van a seguir llegando personas" dado que Canarias es un territorio de tránsito migratorio.

En esa línea ha insistido en que hay que dar respuesta "material" pero también trabajar en los barrios para que se "comprendan" las migraciones y establecer relaciones con los territorios de origen. "Hay que estar preparados", ha señalado.

En ese sentido ha defendido el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural que ya está en su fase final y que, "aunque no le guste a todo el mundo", se centra en el cumplimiento de los derechos de las personas migrantes y su relación con la sociedad canaria.

Mame Cheikh Mbaye Seck, cofundador de la Red Canaria de Acogida, ha apuntado que "es una realidad" que Canarias es la "puerta de entrada" a Europa y por eso ha apelado a "conectar" a las islas con el continente pues está a menos de dos horas de avión.

Ha lamentado que en cuestiones migratorias "Canarias no es Europa" pero, tras lo que sucedió con el hacinamiento en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), ha admitido que la situación "ha mejorado" porque se permite la movilidad, no se ve a migrantes "en la calle durmiendo" ni "enormes colas" ante la Policía Nacional.

"ÁFRICA ESTÁ EN DUELO"

Ha señalado también que "África está como está, es un continente no pobre, pero está emprobrecido, pero tiene recursos para desarrollarse y ser ejemplar", y entiende que las embarcaciones van a seguir llegando porque "no hay miedo a coger la patera" por más que "África está en duelo".

Mbaye Seck ha apoyado el discurso de la consejera de exigir "corresponsabilidad" en la gestión migratoria, ha criticado el papel de los medios de comunicación por incidir especialmente en las llegadas de cayucos, "lo que incrementa el miedo y la xenofobia", y ha cargado contra el "racismo institucional" como "una barrera que no deja a los extranjeros progresar".

Igualmente ha apuntado que hay que conectar a los menores con sus familias en los países de origen y mejorar los protocolos y bases de datos sobre los posibles migrantes fallecidos en el mar para que la muerte sea conocida por la familia.

Ha relatado que el proyecto migratorio suele ser "comunitario" e implica a toda la red familiar para buscar el dinero, que en muchas ocasiones "le toca" a un menor porque saben que es más difícil el retorno y ha asumido el estigma de los deportados porque le "han fallado" a sus familias.

EN ARGUINEGUÍN SE "PISOTEARON" LOS DERECHOS

La abogada de origen saharui y especializada en Extranjería, Loueila Mint El Mamy, ha destacado que los migrantes tienen que empezar a ponerse "en el centro" de este fenómeno "y ser protagonistas, pasar de ser objetos a sujetos de derecho".

Ha lamentado que a los refugiados ucranianos se les haya atendido con "dignidad" a diferencia de los migrantes africanos, cuyo "punto de inflexión" fue el muelle de Arguineguín, donde se "pisotearon" sus derechos

No obstante, ha reconocido que ha habido "muchísimas mejoras" aunque siguen los "obstáculos y limitaciones" hasta el punto de que "es más fácil ir a presión que ir al CIE o a la Policía Nacional" para hacer su trabajo.

"Las personas migrantes no hemos cometido ningún delito, nuestros países están colonizados y han sido saqueados, no somos delincuentes", ha comentado, por lo que no entiende la "deshumanización" con la que se les trata.

Ha citado al 'Padre Ángel' por la "ministerofobia" que hay en el entramado legal e institucional en la relación con los migrantes pero no ve en Canarias a "un pueblo con xenofobia y racista" aunque sí hay mucha "desinformación mezclada con el miedo".

La letrada ha reconocido que las normas internacionales "son muy estrechas" para las personas migrantes y entiende que es "un problemón" que los países no quieran entradas ilegales y las personas no quieran arriesgarse al viaje "y gastarse un dineral". "¿Legislamos para qué?", se ha preguntado en relación al nuevo pacto de asilo y migraciones en la UE.

Así, ha afirmado que le "cuesta entender" que en algunos casos paguen hasta 4.000 euros, con su pasaporte, para tratar de entrar de manera irregular en Europa cuando por ese precio tendrían que "ir de vacaciones a Bali".