Gobierno canario y Cruz Roja urgen a cerrar el campamento de Arguineguín

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el de Cruz Roja en las islas, Antonio Rico, han urgido este miércoles al Ministerio del Interior, cuyo titular visitará Gran Canaria dentro de dos días, a desmantelar el campamento de inmigrantes instalado en el muelle de Arguineguín.

Ambos han coincidido en que la explanada de este muelle del suroeste de Gran Canaria, en el que han llegado a pernoctar más de 1.400 personas, no es el lugar adecuado para prestar una primera asistencia, durante un plazo máximo de 72 horas, a los inmigrantes que arriban a las islas en pateras y cayucos.

Tras la visita que el presidente Torres ha realizado a la sede de Cruz Roja en Las Palmas de Gran Canaria, el titular de la organización humanitaria ha subrayado que la ruta migratoria canaria está matando a entre un 5 y un 8 por ciento de las personas que se aventuran en ella.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior, hasta el 31 de octubre 11.409 inmigrantes habían llegado a Canarias en 411 pateras, 5.328 de ellos solo el mes pasado. El porcentaje de mortalidad que maneja Cruz Roja indica que entre 570 y 915 personas podrían haber muerto intentando llegar a las islas solo este año.

Antonio Rico ha detallado que para dar una respuesta humanitaria digna a las víctimas del repunte migratorio que se da en la frontera sur de Europa, Cruz Roja dispone de 29 centros de acogida en Canarias en los que atiende a unos 6.000 inmigrantes.

"La inmigración siempre ha sido compleja. Son personas que están arriesgando la vida en una ruta peligrosa y tenemos que dar una respuesta más integral y humana. El puerto de Arguineguín es un sistema difícil de gestionar, tenemos que buscar alternativas para dar un trato más digno a las personas que llegan a nuestras costas", ha aseverado el presidente de la ONG.

Rico ha insistido en que lo que deben encontrar estas personas cuando llegan a Canarias es "un trato humano y digno y una mano amiga", para lo que la ONG, ha dicho, no dudará en aumentar los recursos que se precisen, como ha hecho para atender a 154.000 personas vulnerables en Canarias en el marco de su plan de respuesta a la crisis social de la covid-19 "Cruz Roja Responde", dotado con 4,5 millones, aunque estima que hacen falta "infraestructuras que den una respuesta más adecuada" a este repunte migratorio.

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ha agradecido la labor "impagable" que desarrolla Cruz Roja en distintos ámbitos en las islas, "donde crece la pobreza estructural", y ha confiado en que antes de coger su avión de vuelta a Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que visitará el archipiélago este viernes junto con la comisaria europea del área, Ylva Johansson, haya ofrecido soluciones a la crisis migratoria que afecta a esta región.

Será la segunda visita que realiza el ministro a Canarias en esta legislatura, ha recordado Torres, quien ha considerado que más importante es "que traiga soluciones", ya que la primera asistencia a inmigrantes no puede seguir haciéndose en el muelle de Arguineguín, un lugar que "no reúne condiciones y no es aceptable para esa labor", que ya se ha planteado que se traslade a espacios militares.

"Lo que espero es que haya soluciones y que el Gobierno marroquí decida cuanto antes si abre o no su espacio aéreo", lo que permitirá que se reanuden las devoluciones que permiten los acuerdos que España ha firmado con ese país, al igual que con Mauritania y Senegal, ha dicho Torres. EFE

