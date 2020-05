Gobierno busca cómo resolver alud de quejas a aerolíneas sin atascar juzgados

El Gobierno está trabajando en la creación de un mecanismo extrajudicial para resolver las reclamaciones a las aerolíneas ante la "avalancha" de quejas registradas por los consumidores, que superan las 700.000 en el sector transportes, y que amenazan con crear un cuello de botella en la administración.

Así lo ha avanzado este lunes el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que ha reconocido su preocupación por la "gran cantidad" de reclamaciones pendientes que se han acumulado durante esta crisis sanitaria.

Para dar salida a estas reclamaciones y evitar a los consumidores iniciar un trámite largo y costoso ante la Justicia para conseguir la devolución de un billete de avión, un reembolso al que las aerolíneas están obligadas por ley, Consumo trabaja con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en un mecanismo extrajudicial que resuelva esas quejas.

Precisamente, la Guardia Civil ha denunciado a Iberia Express por incumplir, en su vuelo operado ayer domingo desde Madrid a Gran Canaria, las medidas sanitarias incluidas en el real decreto que regula el vigente estado de alarma, pues los agentes -según fuentes del instituto armado- pudieron constatar que la aeronave había partido de Madrid con una ocupación que superaba el 70 % de su capacidad.

Hasta ahora, los consumidores deben recurrir a la vía judicial para conseguir que se les devuelva el importe del billete que no han disfrutado, un procedimiento "tan costoso que la mayor parte de la gente no lo recorre, de manera que las aerolíneas "se van de rositas", ha lamentado el ministro.

"Lo que no puede ser es que los consumidores tengan que recorrer todo ese camino, ir a jueces y buscar abogados, para recibir la devolución de un billete a la que tienen derecho, pero que ejercer ese derecho le puede costar mucho tiempo y dinero, cuestión que hace que la mayoría ni lo intente", ha advertido.

"Todo lo que sea salir del ámbito judicial es bueno para nosotros porque es bueno para el consumidor", ha afirmado Garzón.

El ministro ha admitido su preocupación por la "gran cantidad" de reclamaciones que se han acumulado, especialmente en el ámbito del transporte, y ha señalado que según datos de la AESA, hay unas 700.000 reclamaciones pendientes que pueden salir a la luz cuando acabe el estado de alarma.

"Si esto se extiende a otros sectores, estamos hablando de millones de reclamaciones, una cantidad extraordinaria para la cual la administración pública y las CCAA no tienen capacidad ni recursos suficientes para tramitarlas de forma óptima", ha reconocido.

El ministro de Consumo ha asegurado que está trabajando junto con las comunidades en una estrategia de desescalada que impulse el sistema arbitral de consumo para hacer frente a esta "avalancha" de reclamaciones, un mecanismo extrajudicial "que funciona muy bien" y que es vinculante aunque no es obligatorio que todas las empresas se adscriban.

Un sistema que -a juicio del ministro- funciona muy bien tanto para la resolución de problemas, como para evitar ese cuello de botella que se puede crear "ante una administración pública que no tiene los recursos suficientes".

Garzón ha aceptado las críticas de la oposición sobre las compras de mascarillas, test y otros productos sanitarios que resultaron defectuosos y les ha pedido un cambio de actitud, porque -ha dicho- "como dicen en mi tierra: 'en caso de tormenta, no disparen al timonel porque acabamos todos bajo el mar'".

Ha insistido en que fijar el precio máximo de las mascarillas fue una medida correcta que ha evitado el desabastecimiento y ha advertido de que el mercado está todavía "saturado" en este tipo de productos.

"Ojalá tuviéramos una industria preparada para responder y no depender de vaivenes de mercados internacionales tan convulsos", ha dicho Garzón, quien ha subrayado que los procesos de desindustrialización "han funcionado como un lastre para sobrellevar una situación inesperada" como esta pandemia.

Garzón ha advertido de que la norma que establece el precio máximo de las mascarillas y geles se puede extender a otros sectores, como otros productos semisanitarios, a los que el Gobierno está vigilando para que no haya especulación.

Ha explicado que la norma "deja abierto productos semisanitaros adicionales sobre los que se está haciendo una vigilancia para que no tengan componente especulativo".

Sobre los datos de los juegos de azar y las apuestas on line, Garzón ha señalado que se "dispararon" las dos primeras semanas de confinamiento, pero la prohibición de las actividades de promoción, de la publicidad en radio y televisión en determinadas franjas horarias y en internet consiguieron reducir "enormemente" estas cifras.

La diputada del PP Carmen Riolobos ha considerado que la gestión del coronavirus es "la historia del mayor fracaso de la salud pública de un gobierno en los últimos 100 años" y le reprochado las compras "bajo sospecha", que hayan estado "como pollo sin cabeza", y que su papel como ministro de Consumo ha sido "absolutamente irrelevante".

"No ha sido diligente para garantizar en enero y febrero el abastecimiento de productos de primera necesidad para la protección de los consumidores y ha permitido el sobreprecio de muchos productos", le ha dicho.

El diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto ha afeado la gestión del Gobierno en la compra de material de protección y pruebas de detección del coronavirus. "Cuando no se sabe conducir, mejor no coger el coche, porque cuando no se sabe comprar en el mercado mundial, la chapuza se paga con vidas", ha dicho.

Por su parte, Ignacio Garriga, de Vox, ha reclamado al ministro que deje su cargo y disuelva el Ministerio de Consumo y que éste se vuelva a integrar en Sanidad.

Garzón ha admitido que el Gobierno está trabajando bajo un nivel de estrés que hace que cometa errores, como la decisión sobre las salidas de los niños, que no se transmitió bien, pero que se han ido corrigiendo. EFE

