Gobierno autoriza primeros retornos de melillenses bloqueados en península

La Delegación del Gobierno en Melilla está resolviendo las autorizaciones para que esta misma noche se puedan producir los primeros retornos de melillenses que se han quedado bloqueados en la península sin poder viajar a la ciudad autónoma por el cierre con excepciones decretado por el Ministerio de Transporte por la situación del coronavirus.

A preguntas de los periodistas, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha informado de que en total son unos 160 los melillenses que no han podido regresar a Melilla con la entrada en vigor de esta orden ministerial la pasada medianoche, y los primeros a los que se les va a autorizar el retorno en barco se desplazaron a la península por cuestiones médicas.

En su comparecencia, la delegada ha aclarado que la orden en vigor no prohíbe las salidas de pasajeros desde Melilla, aunque ha recordado que, si existe la directriz de no salir de casa por el estado de alarma, ello implica que tampoco se puede viajar, si bien existen una serie de excepciones, como cuestiones sanitarias o "algún deber inexcusable" de cualquier persona.

En este punto, la delegada ha aconsejado a los melillenses que no viajen aunque las salidas de barcos y aviones no hayan sido prohibidas en esta orden, y ha advertido a quienes lo hagan pese a no tener una cuestión "meramente tasada", deben tener en consideración que la vuelta a la ciudad podría no realizarse en el tiempo y forma que desee.

Moh ha precisado que el objetivo de la orden publicada en el BOE, por el que está prohibida la entrada al puerto y el aeropuerto de Melilla de buques y vuelos de pasaje, no es prohibir el regreso de la ciudadanía, sino que éste se haga de una manera "escalonada y organizada", y siempre con autorización expresa de la Delegación del Gobierno.

En este punto, ha avanzado que las solicitudes de autorización se irán resolviendo a diario y con una serie de prioridades, como son las personas que necesiten trasladarse por cuestiones médicas; las personas o empresas que deban viajar para transportar mercancía a Melilla, especialmente de carácter sanitario, y los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Local y miembros de las Fuerzas Armadas a los que se les encomiende alguna gestión fuera de Melilla.

Asimismo, ha negado que esta medida se haya adoptado de una manera "improvisada", sino que la Delegación del Gobierno lleva varios días trabajando en ella, antes incluso de que entrara en vigor el estado de alarma en España, ya que se llegó a hacer un primer borrador a la espera de conocer las condiciones del Real Decreto 463/2020 para modificarlo y recoger las especificidades de Melilla.

La delegada del Gobierno ha justificado la necesidad de esta medida, adoptada por cuestiones "meramente sanitarias", por la necesidad de adoptar decisiones "más restrictivas" después de que Melilla haya pasado de una fase de contención a otra de transmisión comunitaria generalizada, con el objetivo de controlar que no se siga propagando el coronavirus en Melilla.

También ha indicado que la Delegación se ha puesto en contacto con las navieras para que no emitan billetes sin la autorización del organismo gubernamental.

Por otro lado, Moh ha aclarado que esta medida respecto al transporte no afecta al envío de las pruebas del COVID-19 que se remiten desde Melilla hacia el Instituto Carlos III, ya que dicho envío se sigue produciendo a diario y de la misma forma que se hacía antes de la entrada en vigor de la orden ministerial.