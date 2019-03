El Gobierno asegura que nunca se ha expulsado a una migrante embarazada

PP INMIGRACIÓN

España no expulsa a ninguna mujer inmigrante embarazada ni a madres con hijos nacidos en territorio español, han asegurado a Efe fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones que, no obstante, han precisado que si en algún momento se ha hecho es porque no constaba su embarazo. ,"Expulsar a personas en situación de vulnerabilidad está en las antípodas de las prioridades del Gobierno", han asegurado las citadas fuentes.,Migraciones ha hecho estas aclaraciones tras la pol