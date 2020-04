Gobierno de Aragón pide que la desescalada empiece por el medio rural porque "es posible"

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "va a seguir trasladando" al Gobierno de España la idea anunciada este domingo por el presidente Javier Lambán de que la desescalada del confinamiento debería empezar por el medio rural porque "es posible" hacerlo sin que aumenten los contagios.

Así lo ha señalado la consejera a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa celebrada este lunes para abordar la situación actual del coronavirus en Aragón.

Pérez ha ahondado en las consideraciones que realizó Lambán al asegurar que "la singularidad" que presenta España supone que haya "grandes diferencias" entre las ciudades y los núcleos rurales, donde el desescalamiento de las medidas del estado de alarma puede ser "más fácil" por las propias circunstancias de estos lugares.

Estas características son compartidas por otras comunidades autónomas como Castilla y León y Castilla La-Mancha, regiones, al igual que Aragón, que sufren "desafíos" como la despoblación y que, según Mayte Pérez, "pueden asumir tener un grado distinto de salida" del confinamiento.

Por ello, ha anunciado que el Ejecutivo aragonés, desde el Departamento de Sanidad, en colaboración con el comisionado para el Reto Demográfico de Aragón, Javier Allué, "va a analizar" y a "plantear" posibles medidas que "anticipen" la vuelta a la normalidad del medio rural sin "obviar" la situación de confinamiento impuesta por el Gobierno de España.

Pérez ha destacado que las medidas dictadas por las autoridades sanitarias centrales responden a unas "normas comunes", como la distancia de seguridad o evitar aglomeraciones que "por lógica" no se dan en todos los territorios. "Las distancias no son iguales y las costumbres tampoco, lo que hace ver que muchas de las prescripciones obligatorias ya se hacen 'per se' en estos lugares", ha aseverado.

HUERTOS

En concreto, la consejera de Presidencia ha apuntado que "no es igual" la demanda actual que se está recibiendo en muchas zonas de Aragón de que las personas con un huerto propio puedan autoabastecerse frente a los huertos de las ciudades que son espacios "de ocio y respiro".

Por eso, ha insistido que la respuesta de que la desescalada comience por el medio rural "parece sensata" y "se adapta bien al territorio y al día a día", por lo que será contrastada con "evidencia científica" de cara a continuar con su elaboración para trasladarla al Gobierno de España.