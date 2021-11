Gobierno andaluz rechaza el nuevo sistema de evaluación de la ESO y critica "el enorme disparate" y su "perverso efecto"

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha vuelto a insistir en que Andalucía está "totalmente enfrente" de los nuevos criterios incluidos en el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación aprobados por el Gobierno esta semana. "Nos oponemos frontalmente a este nuevo sistema", lamentando el "enorme disparate en el que nos quiere embarcar" el Ejecutivo central y asegurando que en Andalucía, "dentro de nuestras posibilidades, procuraremos mitigar ese perverso efecto que tiene".

Entre otras cosas, ha dicho Imbroda, tras ser cuestionado por los periodistas en la inauguración del I Congreso Internacional de Innovación Educativa de Andalucía, bajo el título 'aPrender la Innovación. Construyendo juntos la escuela del futuro'; que "va en contra de lo que nosotros queremos, que es la cultura del esfuerzo, evidentemente la quebranta totalmente".

"No se pueden normalizar cuestiones que no son normales", ha abundado, cuestionando "¿Qué va ser lo siguiente... no ir a clases?, porque qué más da", ha advertido el consejero andaluz, que ha lamentado que "este nuevo sistema de evaluación que pretende el Gobierno de España implantar lo que hace es vaciar de responsabilidades a nuestros alumnos y recarga la presión, aún más, en nuestros docentes y no es justo esto".

A juicio de Imbroda, "tanta responsabilidad tienen nuestros docentes como tienen que aprender a tenerla nuestros alumnos". "Nosotros nos oponemos frontalmente a este nuevo sistema", ha insistido.

Ha recordado, en este punto, que el Gobierno andaluz ya se lo ha hecho saber por escrito al Gobierno. "Le dijimos al Ministerio de Educación que no estableciera, digamos, que se tomara una medida transitoria en este curso porque no tenía sentido que actualmente, teniendo el currículum de la Lomce, implantara una evaluación de la Lomloe".

"¿Qué sentido tiene esto? Eso lo único que genera es más confusión, entre nuestros docentes, entre nuestro alumnado, en las familias", ha incidido el consejero.

Cuestionado, en concreto, sobre qué posibilidades tiene Andalucía de oponerse, ha admitido que "no son muchas, hay que reconocerlo, pero no quepa la menor duda de que lo vamos a intentar". "Buscaremos los instrumentos, las herramientas, las normas, artículos ... que digamos la normativa nos pueda amparar. En ello vamos a estar, así que nadie lo dude", ha sostenido.

Por otro lado, ha insistido en que "no estamos en el cálculo electoral que están otros partidos, no estamos en esto". "Estamos en la responsabilidad de terminar nuestra legislatura, que es nuestro mandato, es el mandato que los andaluces nos han dado. Estamos en esa línea, y, evidentemente, todos los planes estratégicos que están en marcha seguirán caminando, no le quepa duda", ha concluido.

NUEVA DOSIS A DOCENTES

Cuestionado, por otro lado, por la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, a partir del lunes, para personal sanitario y si sería necesario para los docentes; ha incidido en que "como siempre, hemos sido muy respetuosos, como no puede ser menos, con las autoridades sanitarias".

"Somos docentes, no somos sanitarios, y estamos, lógicamente, esperando a que estas autoridades sanitarias nos marquen esas directrices", ha dicho, añadiendo que "nosotros estaremos preparados para la operatividad que se necesite y facilitar, lógicamente, a nuestros sanitarios las mejores condiciones para esa vacunación".

No obstante, ha insistido en declaraciones a Canal Sur Radio, recogido por Europa Press, que "esa decisión, como no puede ser menos, le corresponde a ellos", ha dicho, añadiendo, sobre si sería preciso vacunar al personal docente, que "no me atrevo" a decirlo: "No podría ser preciso porque no me atrevo a invadir un ámbito en el que yo no soy experto, así que creo que lo adecuado es esperar a que las autoridades sanitarias, que son los que saben, son los expertos, nos indiquen qué pasos tenemos que seguir".