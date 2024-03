Gobierno andaluz aboga por cumplir la ley y "castigar" a quien "extraiga agua sin concesión" en Doñana

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado este jueves que el Gobierno andaluz está "a favor de que se cumpla la ley" por lo que "quien extraiga agua de manera ilegal sin concesión" del acuífero de Doñana "debe ser localizado y castigado".

Así lo ha indicado durante su intervención en el ciclo Encuentros Ser Por el agua y las energías limpias 'Andalucía frente al cambio climático' en Sevilla, al ser preguntado por el estudio de WWF en el que indica que "hasta 1.360 hectáreas de cultivos se están regando ilegalmente" en Doñana.

Fernández-Pacheco, aunque ha señalado que "no conocía el estudio aún", ha querido dejar claro que el Gobierno de Andalucía "está absolutamente a favor" de que se cumpla la ley y "absolutamente en contra de que se incumpla", por lo que aquel que la incumpla, que extraiga agua de manera ilegal sin tener la debida concesión por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pues debe ser perseguido, debe ser localizado y debe ser castigado".

"A la gente que lo hace bien hay que reconocérselo y a los que lo hacen mal hay que castigarlo. Y extraer agua del acuífero sin concesión correspondiente está mal, y por lo tanto, no se trata de amnistiar a nadie, sino de regularizar una situación que era irregular", ha comentado.

PACTO DE DOÑANA

Por otra parte, preguntado por el Pacto de Doñana con el Gobierno, el consejero ha subrayado que la "intención" de la Junta es "cumplirlo a rajatabla, de la A a la Z", porque "hoy tenemos una hoja de ruta clara, compartida y esos 1.400 millones de euros" para el parque nacional.

En este sentido, ha indicado que "se partía de la base de que el Reino de España tiene una condena por parte del Tribunal de Justicia por incumplimiento principalmente de dos directivas, la del agua y la del hábitat". "Esa era la losa que pesaba sobre el Gobierno desde el primer momento, y así me lo manifestó a mí el comisario en la reunión que mantuvimos allí en Bruselas, el cumplimiento de la sentencia", ha agregado.

Al respecto, el consejero ha subrayado que el Gobierno andaluz "siempre" ha sido partícipe "de cumplir esa sentencia y de que no caigan sobre el Reino de España y por lo tanto sobre el erario público del que también forman parte los andaluces".

Por ello, ha señalado que el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía presentó "una solución", en referencia a la proposición de ley sobre la reordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana. "Pero el presidente siempre dijo que probablemente no es una solución perfecta ni la definitiva, y que cualquiera que tenga una solución mejor por favor que la exponga y estaremos encantados de sentarnos a hablar, lo que pasa es que nunca recibimos ninguna propuesta", ha añadido.

"Recibimos muchos insultos, muchas descalificaciones, muchas presiones por todo tipo, yo creo que en busca de un rédito electoral que luego, a los hechos me remito, no tuvieron, no tuvieron, pero bueno, como bien dice, bien está lo que bien acaba, recondujimos la situación y en cuanto se abrió un escenario de diálogo y nos aferramos a él como como un clavo ardiendo, esa es la verdad", ha remarcado.

Además, ha comentado que la negociación para alcanzar el Pacto de Doñana "no ha sido para nada fácil", ya que "había muchos ojos pendientes no solo de la Comisión Europea sino también de muchas familias que eran víctimas y hay que decirlo de una justicia manifiesta y reconocida por todo el mundo".