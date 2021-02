El Gobierno afea a Madrid que proponga priorizar a camareros: "No es cuestión de lo que se ocurra a políticos"

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afeado a la Comunidad de Madrid que haya propuesto priorizar en la vacunación a sectores profesionales como camareros, taxistas o cajeros, entre otros, ya que, a su juicio, la decisión debe seguir criterios "científicos y técnicos" y no "políticos".

"Esto no es una cuestión de lo que se nos ocurra a los políticos, tiene que venir fundamentada por la evidencia científica y el criterio técnico. No se trata de que cada día cada uno de nosotros prioricemos a un colectivo. Ni me parece serio ni es la actitud que tenemos que perseguir lo que tenemos responsabilidad", ha argumentado Montero en rueda de prensa tras el Consejo de Minsitros de este martes.

Así, Montero ha reclamado dejar a los expertos del plan de vacunación que "especifiquen qué colectivo son los siguientes para que todo el mundo esté protegido", con el objetivo de "ser capaces de proteger a los más vulnerables".

