El Gobierno no aclara la fecha exacta de entrega de ayudas por 'Filomena' y cifra en 7.485 las solicitudes en trámite

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, no ha concretado al Partido Popular la fecha exacta en que el Gobierno hará llegar las ayudas a los afectados por la tormenta 'Filomena' del pasado mes de enero y ha cifrado en 7.485 las solicitudes en tramitación dependientes del Ministerio del Interior.

Durante la sesión de control al Ejecutivo celebrada este martes en el Senado, la 'popular' Ana Camins ha preguntado a la ministra Isabel Rodríguez por el grado de ejecución de las partidas destinadas a las ayudas a los afectados por la borrasca y por la "fecha exacta" de entrega de las mismas.

Sin embargo, la titular de la cartera de Política Territorial ha respondido poniendo "en evidencia" y sintiéndose orgullosa "de la buena colaboración que existe entre todas las administraciones, cuando desafortunadamente" hay una emergencia "y lamentablemente, en los últimos tiempos son muchas".

Además, Isabel Rodríguez ha afirmado que "la emergencia no solamente es llegar al final a la subvención, sino que primero hay un trabajo muy importante de las administraciones". "Por un lado, la prevención, la planificación, la respuesta y la recuperación", ha manifestado.

También ha aprovechado la pregunta de la senadora del PP para poner en valor a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): "Una semana antes de que se produjera esa tormenta no había avisado a todos los responsables institucionales que tendríamos que estar preparados para actuar frente a la emergencia y eso hizo mucho más fácil el trabajo de reacción y de afrontar esa emergencia".

La ministra ha señalado que "apenas diez días después, el Gobierno llegó al Consejo de Ministros, precisamente, la declaración de zona especialmente afectada por esa catástrofe" y ha añadido que "unos meses después, tuvo que ampliarse porque, efectivamente llegó a la mesa del Consejo de Ministros otras zonas que habían sido también afectadas".

"En el mes de junio, y una vez hubo tiempo de certificar aquellas cuestiones que no habían sido abordadas por los seguros privados, el Gobierno asumió aquellas que dependen del Ministerio del Interior", ha explicado, para después concretar que están en tramitación 7.485 solicitudes.

En el mes de octubre, según ha apuntado Isabel Rodríguez, el Ministerio de Política Territorial, ha habilitado "la partida presupuestaria que no estaba y también requiere de ese trámite y asumió el compromiso de gasto, una orden que está ya firmada y pendiente de publicación en los próximos días".

Además ha indicado que quedan pendientes también otras ayudas que pertenecen al Ministerio de Agricultura y que, "en consenso con las comunidades autónomas, se tramitarán en la Conferencia Sectorial".

"Con todo respeto. Yo le he preguntado por las ayudas. Por todas, las de su Ministerio... No se vaya porque unas dependen de Fernando Grande-Marlaska, otras dependen de lo suyo. No. Las ayudas comprometidas por el Gobierno para todas las personas afectadas, particulares y ayuntamientos", ha respondido la senadora.

Camins ha reprochado a la ministra que damnificados de la Comunidad de Madrid, "de Toledo, de Guadalajara, de Ciudad Real y de Cuenca" están esperando escuchar "de su boca cuándo van a llegar esas ayudas". "Hay un montón de gente con olivares que ni este año ni el que viene van a poder cosechar", ha manifestado, para después añadir que, "a día de hoy, nueve meses después, han llegado cero euros en ayudas".

"Forma usted parte de un Gobierno que es muy rapidito para anunciar las ayudas, y lo estamos viendo con otras catástrofes naturales, y muy lento, muy desastroso para otorgarlas", ha zanjado Camins.

La senadora ha proseguido afirmando que "no puede ser que el señor Pedro Sánchez además esté utilizando el drama social de la gente para sobreactuar sobrevolando en helicóptero las inundaciones, como si eso fuera una película" o pisando las calles de Madrid cuando el alcalde de la ciudad, "José Luis Martínez Almeida ya se las había limpiado" de nieve.

"Este Gobierno no mira el color político ni de los ayuntamientos ni de las personas a las que dirige sus ayudas", ha replicado tajante la ministra, quien ha agregado que "mientras el señor Almeida tenía nueve máquinas quitanieves guardadas, el Ministerio de Transición Ecológica y la UME estaban actuando en la Comunidad de Madrid".

Isabel Rodríguez ha reconocido que al Gobierno "no le gustan estos plazos", pero ha reprochado a la senadora que el Ejecutivo de Sánchez "tuvo que terminar de resolver y ejecutar" las ayudas a los afectados por el terremoto de Lorca (Murcia) de 2011. "Soy una inconformista y quiero mejorar cada día, como este gobierno", ha manifestado, para después poner como ejemplo que "152 empresas están en ERTE como consecuencia del volcán de La Palma y son 758 trabajadores los que se están acogiendo a ellos y eso a penas un mes después".