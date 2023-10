Gloria Camila se sincera sobre el gran momento que está viviendo y lanza un mensaje a Ana María Aldón

MADRID, 27 (CHANCE)

Gloria Camila es una mujer nueva. Después de tocar fondo y alejarse del foco mediático cuando su padre, José Ortega Cano, se separó de Ana María Aldón hace un año, la hija de Rocío Jurado vive uno de los momentos más tranquilos que recuerda.

En el terreno amoroso acaba de celebrar su cuarto aniversario de relación con David García, de quien se confiesa enamoradísima; en el terreno profesional, la colombiana acaba de volver a televisión como colaboradora de 'Espejo Público', que compagina con su faceta de influencer y sus estudios, ya que acaba de empezar la carrera de Derecho, con la que está muy ilusionada.

Pero no es su único proyecto, ya que como nos ha contado en la fiesta que un conocido restaurante de Madrid ha organizado para celebrar su aniversario, está poniendo en marcha su propia web de moda: "Estoy súper contenta, con la tienda a tope, en plan con la producción que en breve sale" adelanta, reconociendo con una sonrisa que compaginar su negocio, sus estudios y la televisión la tiene "súper estresada".

"Estoy entretenida con mil cosas que me apasionan: la moda, el derecho, el amor porque David también es un apoyo súper importante, con mis hermanos que me lo paso genial y los amo, con mi familia... al final estoy volviendo otra vez a mi ser, resurgiendo" confiesa, reconociendo que aunque "la vida es así y te da palos, también te da la fortaleza y la madurez para poder enfrentarte a cualquier situación".

Echando la vista atrás, Gloria Camila destaca que ya hace un año que su padre se separó de Ana María Aldón, con la que deja claro que no quiere ningún tipo de guerra: "El tiempo para muy rápido y 'para adelante como los de Alicante'. Todo está igual, no en 'stand by', en 'stop, never', pero siempre la respetaré porque es la madre de mi hermano y ya está". "Si luego tengo que recibir ataque por otras partes, ellos sabrán" añade.