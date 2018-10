Gloria Camila explica los motivos de su enemistad con María Patiño

MADRID, 26 (CHANCE)

Esta semana Chayo Mohedano presentaba su nuevo disco rodeada de familiares y amigos en una conocida discoteca y, como no podía ser de otra forma, Gloria Camila no quiso perderse el concierto y estuvo al lado de su prima.

Como en cada aparición pública, la hija de Rocío Jurado se mostraba muy educada con la prensa y contaba nuevos detalles de los frentes que tiene abierto con su hermana Rocío Carrasco y con la colaboradora de Sálvame, María Patiño.

Desde hace algún tiempo, las hijas de 'la más grande' no tienen buena relación y apenas tienen contacto, una situación de la que la ex superviviente está ya harta y que no ve que se vaya a resolver en un futuro cercano, "Yo no busco ninguna reconciliación ni tampoco la espero". Además no pierde la oportunidad para mandarle un nuevo recado a Rociíto, "Yo sigo durmiendo bien". y reconoce que se alegra muchísimo por la sentencia a favor de Antonio David Flores en su juicio con su hermana.

El otro frente que tiene abierto Gloria Camila es su particular guerra con María Patiño, después de que el pasado mes de julio la hija de José Ortega Cano explotara en Instagram por lo que esta decía sobre Gloria Camila y su familia en el programa que presenta, Socialité. Ahora, meses más tarde de lo currido, la hija de Ortega Cano explica que los motivos por los que atacó a Patiño y aclara que no tieen nigú problema con el problema no es con el programa si no con la presentadora: "Es por la presentadora, siempre ha machacado a mi familia, ha dicho barbaridades" y añade que la gota que colmó el vaso fue el comentario de María acerca de la formación académica de Gloria Camila y a lo que dedicaba su tiempo: "Se puso a la altura de una niña de 20 años y ya está, me parece patético. Dijo que tenía que estudiar, cosa que estoy haciendo".