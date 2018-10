Gloria Camila, emocionada al hablar de su madre Rocío Jurado: "Ha sido, a parte de una gran madre, una gran artista"

MADRID, 20 (CHANCE)

Gloria Camila ha sido la encargada de recoger el Premio Radiolé 'In memoriam' a su madre Rocío Jurado. Muy emocionada, la hija de la cantante explicaba que para ella su madre es la más grande en todos los sentidos.

En lo referente a los problemas económicos de su tío Amador, Gloria prefiere mantenerse al margen y no entrar a valorar nada de todo lo que se está diciendo. Una actitud que también ha mantenido en lo relacionado con la intervención de Michu, la novia de su hermano José Fernando.

CHANCE: ¿Cómo te sientes?

Gloria Camila: Me siento súper orgullosa y como he dicho en el escenario se lo merece, se lo merecía y se lo merecerá siempre porque para mí ha sido, a parte de una gran madre, una gran artista y la verdad es que la más grande. Estoy muy orgullosa de ser yo quien recoja el premio.

CH: Te noto emocionada, ¿quién te acompaña?

G.C: He venido con una amiga y antes de salir al escenario me he emocionado un poco, pero he dicho "Gloria no llores", porque siempre lloro, pero esta vez he intentado no llorar. La verdad que me ha emocionado muchísimo el vídeo y cómo se ha emocionado el presentador. Para mí es un orgullo, así que genial.

CH: ¿Has podido ver a Michu después de la intervención?

G.C: Estoy en un evento de mi madre y no voy a hablar de esos temas. Yo me alegro de que haya salido todo súper bien y esa niña se merece a su padre y a su madre o sea que me alegro, pero solo te puedo decir eso.

CH: Por tu tío Amador te tengo que preguntar también porque hay muchísima polémica alrededor de la subasta de la herencia.

G.C: Son temas que yo creo que ahora no hay que tocarlos, entonces me centro en que tengo un premio que Radiolé le ha dedicado a mi madre en un homenaje y estoy muy orgullosa y muy feliz, yo en esos temas no entro porque la verdad que no sé qué decirte.