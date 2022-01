Gloria Camila, emocionada, desvela cómo vivió el momento de abrir las cajas que les envió Rocío Carrasco

Agradecida a Rocío Carrasco por este gesto, la hija de Ortega Cano vuelve a dejar abierta la puerta a una posible reconciliación con su hermana: "No está en mi mano"

MADRID, 25 (CHANCE)

José Ortega Cano y Gloria Camila ya tienen en su poder los recuerdos y enseres personales que en su día dejaron en la casa de Rocío Jurado de La Moraleja y que, después de 13 años 'olvidados' en cajas junto al resto de pertenencias de la inolvidable artista, Rocío Carrasco les ha devuelto al descubrirlos durante la grabación de la segunda parte de su docuserie. Un proyecto que, aunque en un principio iba a tratar sobre la verdadera relación que 'La más grande' mantuvo con su familia y su marido, ha dado un giro de guión y ahora será un 'regreso a la casa' de la chipionera, que Mediaset está reconstruyendo al detalle como si de una gran casa de muñecas se tratara.

Pero volviendo a las cajas - y después de rechazarlas en un principio ante la insistencia del transportista de descargalas en la calle para que pudiesen grabarlo las cámaras - finalmente Ortega Cano y Rocío Carrasco llegaban a un acuerdo (que no ha trascendido por el momento) y éstas fueron entregadas en la casa del diestro el pasado viernes.

Mientras el viudo de Rocío Jurado guarda silencio y evita pronunciarse sobre el emocionante momento de reencontrase con muchos de los objetos personales que se dejó en la casa de La Moraleja cuando falleció la artista y que, imaginamos, daba por perdidos, Ana María Aldón ha sido la encargada de contar qué contenían en su interior las famosas cajas, 14 para ser exactos, dos sombrereras y un carrito de la compra. "Todavía no se han abierto todas, pero había tres lienzos, uno de ellos cuarteado, un traje de corto que me probé yo..." desvelaba la gaditana este domingo en 'Viva la vida', asegurando que había visto a Gloria Camila "muy emocionada y entusiasmada" al descubrir estos recuerdos familias.

Ahora ha sido la propia Gloria la que ha reaparecido en 'Ya son las 8' y ha contado, en primera persona, cómo se sintió al abrir las cajas, en las que encontró cosas que ni sabía que existían: "La verdad es que estaba súper emocionada. Me encantó tener las cajas, y lloré bastante porque hay muchísimas fotos".

A pesar de que todavía no le ha dado tiempo a abrirlas todas, la hija de Ortega Cano sí ha revelado lo que más le ha tocado el corazón hasta el momento, destacando que "está todo muy bien cuidado". "Hay lienzos muy bonitos. Un retrato de mi hermano, otro mío, otro de mis padres con mi hermano y conmigo. De la foto de una Nochevieja que salimos todos de negro. Hay muchísimas fotos. Hay recortes de periódicos, hay cosas de mi padre*" ha explicado emocionada, respondiendo con un "me lo pensaré" a la petición de sus compañeros de que lleve algo de las cajas al programa para enseñárselo a la audiencia.

¿Podría significar este gesto por parte de Rocío Carrasco un acercamiento con Gloria Camila? La hija de Ortega Cano no lo descarta pero, asegurando que es algo para lo que "no tengo respuesta", ha soltado una nueva pulla a su hermana: "Las cajas han llegado, un poco tarde pero han llegado. Le agradezco que me las haya mandado. Es con lo que me quedo y ahora estoy disfrutando".