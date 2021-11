Gloria Camila asegura que no tiene relación con Michu

MADRID, 21 (CHANCE)

La familia de Ortega Cano está revolucionada. Y es que después de que Ana María Aldón aprovechase el espacio donde trabaja para desmentir la entrevista que había dado Michu a una revista de tirada nacional, la joven que mantenía una relación con José Fernando está hablando más que nunca. Ahora, parece que se ha propuesto hacer daño a la familia que tanto le ha ayudado cuando más lo ha necesitado.

Una información veía la luz este fin de semana sobre Gema Aldón, la hija de Ana María Aldón, que al parecer le había enviado audios hablando mal sobre Ortega Cano y Gloria Camila. Nosotros hemos hablado con la hija del diestro y nos ha asegurado que: "No sé nada de eso, la verdad. No te puedo decir nada de ese tema".

En cuanto a cómo es su relación con Michu, parece que la entrevista que ha dado les ha pasado factura: "Ahora es nula. Ahora no tengo contacto con ella y bueno a ver qué tal van siendo las cosas...". Y es que toda la familia está muy molesta con las declaraciones que ha dado, ya lo dijo Ana María Aldón, pecó de oportunista y de innecesaria.

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado se mantiene en su postura y ratifica que su hermana no presentó en el juzgado el documento requerido: "No es el papel que le había pedido la jueza. Sé lo que cuento y sé porqué lo cuento. Es mi verdad, quien se lo quiera creer, que se lo crea y quien no, y me quiera decir que miento, que lo diga, me da igual".