Gloria Camila, arropada por Ana María Aldón y "a la expectativa" a pocas horas del estreno de 'El último viaje de Rocío'

MADRID, 14 (CHANCE)

¡Ha llegado el momento! Después de varios días esperando impacientes el estreno de 'El último viaje de Rocío', será esta tarde cuando Telecinco emita este homenaje sin precedentes a Rocío Jurado. Un especial protagonizado por Rocío Carrasco que, por primera vez, descubrirá varias toneladas de material privado de su madre - ropa, fotografías, objetos personales, documentos, etc - guardado en cointainers desde la muerte de la artista y en el que participarán voces tan importantes de nuestro país como la de Miguel Poveda, Marta Sánchez o India Martínez.

A pocas horas del estreno de 'El último viaje de Rocío' y sin confirmar si estará presente en el especial - al que ha sido invitada, al igual que el resto de la familia de Rocío Jurado - Gloria Camila se ha pintado la pestaña y con la mejor de sus sonrisas se ha ido de concierto flamenco con Ana María Aldón.

"Yo estoy a la expectativa de todo y esperando para verlo" ha confesado la hija de Ortega Cano, dejando claro que está "tranquila" pero sin desvelar si aceptará la invitación para estar en el especial: "mañana estaré en 'Ya son las Ocho' - programa en el que colabora - y si me lo permitís prefiero no hablar del tema. Espero que me respetéis".

Sin perder la sonrisa, Gloria también ha preferido no hablar de un hipotético acercamiento a Rocío Carrasco, que su hermana ha dejado en el aire en sus diferentes intervenciones televisivas en los últimos días con un "tiempo al tiempo".

Ana María Aldón, que no está invitada al programa, nos ha contado cómo está viviendo su marido, José Ortega Cano, al que apoya incondicionalmente - "es mi marido, si no lo apoyo yo quién lo va a apoyar" ha asegurado - en estos momentos: "está bien, quitando que le han puesto la tercera dosis de la vacuna y está con febrícula, pero bueno, dentro de lo normal". "De momento está igual que antes, no sé a partir de mañana qué pasará", ha añadido, sin confirmar si el diestro verá el especial de Rocío Jurado pero dejando claro que ella sí piensa verlo. "Sí lo hace su hija será algo bonito, no creo que sea una cosa fea", ha apuntado.