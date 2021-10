Gisela habla sobre el polémico homenaje a Álex Casademunt

MADRID, 24 (CHANCE)

Muchas son las teorías que han salido a lo largo de estos meses acerca del homenaje que se iba a realizar de Álex Casademunt y lo cierto es que todavía no se ha aclarado por qué no se ha organizado adecuadamente y por qué, después de meses del fallecimiento del cantante no ha tenido ningún homenaje.

Hemos hablado con Gisela y nos ha confesado su opinión sobre el polémico homenaje a Álex Casademunt: "Yo no podía ir desde el primer momento, este verano he tenido una gira muy extensa y tenía la fecha cogida pero quiero quedarme con lo bueno, con Álex, con su figura, con lo que él era, con la luz que desprendía y todos los malos rollos prefiero no, no he estado en esas negociaciones, no sé cómo se ha llevado el tema, yo me desvinculé por motivos profesionales desde el primer momento y el resto me sobra. Cualquier cosa turbia que haya podido haber prefiero descartarla y quedarme con el buen recuerdo y el homenaje que le hacemos interiormente cada uno a nuestro compañero".

Cuando le preguntan por David Bustamante y su nueva faceta como actor de musicales, comenta: "Por fin ha entrado en el mundo de los musicales, no lo he podido ver, espero que le esté yendo muy bien". Y es que son muchos los compañeros que han salido en defensa del cantante en las últimas semanas al enterarse de que es protagonista del musical de 'Ghost'.

En cuanto a cómo ha vivido ella la etiqueta de triunfitos, reconoce: "Yo bien, la verdad es que he ido cambiando de etiquetas afortunadamente, empecé con OT, luego campanilla, ahora ya soy Elsa, voy cambiando, la chica Disney he tenido la suerte e ir cambiando de etiqueta".

Si recuerda el momento casting de OT, explica: "una locura, estábamos inmersos en lo que eran los castings, ya no teníamos contacto con la familia y cuando me dijeron que era una de los 16 creo que se ve en los videos, entré en estado de shock, llevábamos 14 casting, mucha presión y bueno, ahí estuve".