El gesto de Yolanda Díaz a espaldas de Ada Colau mientras esta bailaba: lo tiene claro

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han participado este miércoles en un acto en la ciudad condal, donde han hablado de la actualidad política y se han centrado especialmente en los indultos a los líderes catalanes del procés.

En este sentido, Díaz ha lamentado que la derecha española "no esté a la altura de las circunstancias del país", especialmente por lo que se refiere al inicio del diálogo con Cataluña. Además, ha considerado que el "daño" de la foto de Colón para el líder del PP, Pablo Casado, es "grave", porque sólo caben "Casado y Abascal y la mayoría social queda excluida".

Sin embargo, uno de los momentos que no ha pasado desapercibido en las redes sociales ha sido un baile de Ada Colau. En un momento concreto del acto, ella y varias personas más se han puesto a bailar la popular canción de Carlos Vives y Shakira, 'La Bicicleta'. En cualquier caso, no ha sido el baile de Ada Colau lo que ha llamado la atención sino la inmediata reacción de la vicepresidenta tercera del Gobierno, que se llevaba las manos a la cara una y otra vez mientras veía bailar a la alcaldesa de la ciudad condal.

La experta en protocolo, Patrycia Centeno, se ha percatado de este momento. "Los gestos de “no, no, yo no” y “vergüencita ajena” de Yolanda Díaz mientras Colau baila La Bicicleta me representan", ha escrito Centeno en su cuenta de Twitter.

Los gestos de “no, no, yo no” y “vergüencita ajena” de Yolanda Díaz mientras Colau baila La Bicicleta me representan ?? #bodylanguage#escenografiapic.twitter.com/2bLglu7qVf — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) June 2, 2021





No es la primera vez

El pasado 25 de mayo, Ada Colau asistió a la toma de posesión de Pere Aragonès como nuevo presidente de la Generalitat. La experta en protocolo, Patrycia Centeno, señaló un gesto que hizo Ada Colau con los hombros después de su afectuoso saludo con el presidente catalán.

Yo es que a la alcaldesa no la entiendo. Por qué se encoge de hombros (no sé/ me da igual) tras saludar al nuevo president de la Generalitat? #bodylanguagepic.twitter.com/V8RDa0it7N — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) May 24, 2021





"Yo es que a la alcaldesa no la entiendo. Por qué se encoge de hombros (no sé / me da igual) tras saludar al nuevo president de la Generalitat", escribía la experta. Además, añadía una etiqueta: "lenguaje corporal".

El mensaje se supera los 100 retweets y 480 'likes' y los tuiteros no han pasado por alto ese detalle. "Esta señora es difícil de entender", "Parece como que le haga gracia la cosa, ¿no?" o "La elegancia, el saber estar, si no se tiene de natural, se procura aprender. Hay quien no tiene remedio", son algunos de los tweets que han comentado la escena. La sorpresa ante ese gesto es la emoción que más se repite entre los usuarios que no acaban de entender el trasfondo en el gesto de Ada Colau.