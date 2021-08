El 'gesto' de dos personas anónimas que ha 'transformado' la suerte de Isabel Gemio

Desde que fuera destronada de la primera línea televisiva, Isabel Gemio enfocó su carrera a la radio y recientemente se ha reciclado como 'youtuber'. Aunque su canal no ha calado en una audiencia tan masiva como lo hicieran 'Sorpresa, Sorpresa' y 'Lo que necesitas es amor', espacios de los que estuvo al frente, la presentadora y comunicadora extremeña se hace un hueco, pasito a pasito, en los nuevos formatos.

Tras causar una revolución en las redes por la entrevista que le realizó a María Teresa Campos, en la que entrevistadora y entrevistada no estaban en la misma sintonía y eso no pasó desapercibido para el público, Isabel ha vuelto a causar sensación tras anunciar, y relatar detalladamente, la pérdida que ha sufrido.

"Buenos días, buena gente. Ayer fue un día especial. Perdí mi cartera, bueno, dejé el bolso en el carrito del súper al que fui a comprar. Llevaba siete o ocho tarjetas, además de DNI , el carné de conducir, el de prensa, el de familia numerosa, tarjetas bancarias* etc. cuando volví a buscarlo, nadie lo había dejado en caja. Desolación. Llevaba 40 minutos en comisaría cuando me llamó María, la directora de www.fundacionisabelgemio.com. Un señor tenía mi bolso. Me puse a llorar. Juan Felipe y Pilar, él Informático, ella teleoperadora, me contaron: llamaron a la fundación, y aún estando de vacaciones, le cogieron el teléfono. Gracias María. Lo demás, podéis imaginarlo. ¿Cuántas personas hubieran hecho lo mismo? El azar quiso que fueran dos personas honestas, sensibles, generosas, las que vieran mi bolso en la puerta del súper. Los abracé. Me hicieron tener esperanza en el ser humano. Hay gente maravillosa por ahí dispuesta a hacer acciones que cambian las cosas. Ellos cambiaron el color del día. De sentirme fatal, a sentir una inmensa alegría. Y todo, por ellos, su gesto, el azar, la suerte.

¿Conocéis la historia de aquel campesino al que se le escapó el único caballo que tenía, imprescindible para el trabajo? El vecino al saberlo le dijo, qué mala suerte. Él contestó: mala suerte, buena suerte, quién sabe. Lo mismo contestó cuando el caballo volvió con varios caballos más, o cuando su hijo cayó del caballo partiéndose la pierna y no podía trabajar; o al librarse de ir a la guerra por estar impedido. Cada vez que el vecino le decía qué buena o mala suerte has tenido, él contestaba siempre lo mismo: buena suerte o mala "suerte, quién sabe. Ayer durante unas horas pensé en mi mala suerte. Juan Felipe y Pilar, la transformaron por completo.

Hacer aquello que nos gustaría que los demás hicieran con nosotros, es reconfortante. ¿Os ha pasado algo así? Devolverías una cartera con dinero? Os leo".

El hilo está abierto y el cantante Blas Cantó ha sido uno de los primeros en aplaudir la iniciativa de Isabel Gemio al mostrar su más sincero, y extendido, agradecimiento por una acción tan buena y noble como casi extinta en estos tiempos.