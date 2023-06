Gerard Piqué, muy serio, regresa a Barcelona sin aclarar si es cierto que se casa con Clara Chía

MADRID, 22 (CHANCE)

Tras viajar a Miami con Milan y Sasha para entregárselos a Shakira tras 15 días disfrutando de sus hijos en Barcelona, Gerard Piqué ha regresado a nuestro país este jueves y se ha enfrentado a las preguntas de los reporteros sobre los titulares que ha protagonizado en los últimos días.

Por un lado, según 'Ok diario' ya le habría pedido matrimonio a Clara Chía y sería en la boda de su hermano Marc -que se celebrará mañana en la más estricta intimidad- cuando la enamorada pareja anunciaría formalmente su compromiso, que llega después de un año de noviazgo.

Una celebración familiar en la que finalmente no estarán presentes sus hijos, ya que la cantante colombiana no ha dado su brazo a torcer a pesar de que el exfutbolista le habría suplicado hasta el último momento que Milan y Sasha pudiesen quedarse cinco días más de lo previsto en España para no perderse el enlace de su tío, con el que tienen una relación muy especial.

Algo a lo que Shakira no habría accedido, ya que en el convenio que firmaron tras su separación habría una cláusula según la cual los pequeños no pueden estar con la pareja de su padre -es decir, Clara Chía- a menos que las dos partes lo consensuen. Y como no ha sucedido, Piqué ha tenido que devolver a los niños antes de lo que le hubiese gustado.

Dos importantes informaciones sobre las que el catalán ha guardado silencio a su llegada a Barcelona, mostrando su cara más seria y caminando apresurado hacia su coche mientras ha ignorado las preguntas sobre su boda y sobre la ausencia de sus hijos en la boda de su hermano.