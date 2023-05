Geraldine Larrosa nos cuenta en qué punto se encuentra la batalla judicial con la familia de Carlos Marín

MADRID, 31 (CHANCE)

Tras la muerte de Carlos Marín, de 'Il Divo', su exmujer, Geraldine Larrosa, y la familia del cantante están en conflicto. Recordemos que el artista legó la mayoría de su patrimonio a su madre, a excepción del piso en Madrid en el que vivía con la artista valorado en 700.000 euros. Una propiedad sobre la que pesa una hipoteca de 300.000 euros que la exmujer pide que se haga cargo la familia del cantante, algo a lo que Magdalena, la madre del cantante, se niega.

Europa Press ha podido hablar con Geraldine y nos ha reconocido que la madre de Carlos nunca entendió la relación que ella tenía con su hijo: "entender que me ataquen, que me insulten no lo he entendido nunca. Ellas ni si quiera han entendido mi vida privada con Carlos Marín que han sido 30 años. Vengo a repetir, han sido 18 años estando con él, luego nos hemos casado...".

Geraldine está dolida porque "ella dice siempre que hemos estado tres años casados, eso es todo, lo que le interesa a ella son los papeles y no lo que ha vivido su hijo conmigo que hemos sido muy felices, al ser muy felices y tener una vida preciosa que hemos tenido, eso hace daño a las personas que no lo entienden. Ya está".

En cuanto al momento judicial en el que se encuentra, nos ha comentado que "estamos tranquilas, cada uno tiene que hacer su vida y ya está, ya saldrá lo que tenga que salir", pero sí que nos ha confirmado que "siguen estando en manos de los abogados".

Por último, le hemos preguntado a Geraldine por lo que ha sucedido con Alejandro Sanz y nos ha reconocido que los verdaderos amigos son muy importantes en la vida de un artista: "a lo mejor hay momentos en los que hay que pisar el freno, mirar lo que tienes alrededor tuyo y no sé, ver realmente los amigos que tienes alrededor. Yo he tenido mucha suerte y tengo amigos maravillosos que me conocen, que nos conocen y Alejandro tiene amigos muy buenos, creo que tiene que estar con esa gente que le van a apoyar, pero tiene que saber él donde está y la salud es súper importante".