Geraldine Larrosa ataca a la familia de Carlos Marín y reclama lo suyo

MADRID, 27 (CHANCE)

Tras la muerte de Carlos Marín, de 'Il Divo', su exmujer, Geraldine Larrosa, y la familia del cantante están en conflicto. Recordemos que Carlos Marín legó la mayoría de su patrimonio a su madre, a excepción del piso en Madrid en el que vivía con la artista valorado en 700.000 euros. Una propiedad sobre la que pesa una hipoteca de 300.000 euros que la exmujer pide que se haga cargo la familia del cantante, algo a lo que Magdalena, la madre del artista, se niega.

Europa Press ha podido hablar Geraldine y lo cierto es que nos ha llamado la atención el enfado que tiene, ya que le lanza una advertencia a la familia de Carlos Marín ha despertado su peor versión: "han despertado al dragón". De hecho, nos asegura que: "está todo en manos de los abogados y ya está. A mí nadie me insulta, nadie me echa por tierra mi trabajo".

Y es que la cantante nos asegura que las personas que van en su contra no estuvieron presentes durante su vida con Carlos: "como es todo mentira y se lo están inventando todo, ¿romper el silencio de qué? Todo el mundo me conoce, todo el mundo ha trabajado conmigo, todo el mundo ha trabajado con Carlos. Sabemos perfectamente cómo éramos, ellas no estaban, ellas no estaban en esta vida, solamente detrás".

Además, Geraldine nos asegura que ella podría desvelar información que haría tambalear su versión de los hechos, advirtiendo así a toda la familia que dejen de hablar de ella públicamente tras la entrevista de la madre del artista en televisión: "¿aprovechada yo? Ah bueno, si ellos lo ven así ya se le dará la vuelta a la tortilla cuando yo hable de verdad. Se darán cuenta".

Y, ¡atención! porque esto no es todo, ya que Geraldine nos ha confesado que no sabe si hará un documental contando la verdadera historia que hay detrás de Carlos Marín y su familia: "no lo sé, no lo sé. Pero bueno, todo se andará". De esta manera, tendremos que esperar para ver cómo se va desarrollando este problema que tiene enfrentados a la familia del artista con su exmujer.