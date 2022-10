La genómica, el camino hacia una medicina "más preventiva que reactiva"

Belén Rodríguez

La doctora Carmen Ayuso, jefa del Departamento de Genética de la Fundación Jiménez Díaz, defiende que la medicina genómica, que está en proceso de implementación en España, será "una revolución" que permitirá prevenir enfermedades como el cáncer.

Carmen Ayuso, que este miércoles inaugurará el curso académico de la Universidad Europea de Canarias con la conferencia "La medicina genómica una revolución necesaria", pronostica en una entrevista con EFE que esta especialidad médica, aún no reconocida en España, va a cambiar la forma de abordar la medicina, que será "más preventiva que reactiva".

Sobre todo destaca que va a cambiar la efectividad de la medicina, pues va a permitir a los médicos acercarse a las necesidades de las personas mucho antes de que haya una enfermedad.

En su opinión, se va a poder aplicar la prevención de una manera mejor, ya que permite en ciertos casos de pacientes con cáncer, que se pueda analizar qué mutación lo está causando y aplicar, cuando existe, un tratamiento específico.

Otro ejemplo de sus futuras aplicaciones sería el poder identificar grupos de pacientes con mayor o menor riesgo a padecer cáncer de mama.

En definitiva, continúa, la medicina genómica va a cambiar la forma de hacer medicina "desde el principio hasta el final" y va a permitir ofrecer a ciertos pacientes terapias "mucho más específicas y con menos efectos secundarios".

En este sentido, la doctora en Medicina y Cirugía valora que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, haya anunciado recientemente un presupuesto de cien millones de euros para medicina genómica y personalizada para el próximo año. Lo considera "una muy buena noticia, aunque cree que España debería haberse incorporado a esta estrategia hace tiempo.

Esta apuesta por la medicina genómica supondrá "una revolución" que va a transformar el sistema de salud en España, único país en la Unión Europea en el que no se reconoce la especialidad de genética, lo que ha provocado "un lastre" en la manera de asumir la incorporación de la genética en la práctica clínica.

No hay servicios de genética estructurados de manera uniforme, ni está estandarizada la formación de los profesionales, lamenta la también directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz, quien piensa que se trata de una "asignatura pendiente" que no se ha asumido hasta muy recientemente, por lo que no se ha podido dotar ni de recursos ni del personal suficiente.

Comenta que cada vez se dispone de mayor conocimiento y posibilidad de hacer estudios genéticos, lo cual puede impactar de forma directa en la salud de las personas.

"Esta revolución se tiene que poner en marcha y empieza a haber ahora impulsos para que eso ocurra", señala Ayuso, quien advierte de que aún queda un camino largo y complejo que recorrer.

La medicina genómica está "adaptada al individuo" y es "personalizada y precisa", ya que conocer las bases genéticas de muchas enfermedades permite averiguar qué personas tienen más riesgo que otras ante determinadas enfermedades, como las de origen neurodegenerativas o infecciosas, explica.

Asimismo, permite en patologías como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y algunas raras, aplicar prevenciones y tratamientos específicos para soslayar o minimizar los riesgos.

También la medicina genómica hace que se pueda saber el peso de la carga genética y del estilo de vida o los factores ambientales en cada persona para poder intervenir sobre ellos cuando se comprueba que la parte genética no se va a poder cambiar.