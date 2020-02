El genial motivo de una mujer para viajar a Milán en plena crisis por el coronavirus

El COVID-19 está dejando a su paso una histeria colectiva. El “miedo” a un virus que sólo tiene un índice de mortalidad del 2% de los casos (y la mayoría de ocasiones cuando el paciente presenta patologías respiratorias previas) se ha convertido en el “tema estrella”. Desde el ministerio de Sanidad el mensaje que se traslada es de tranquilidad. Pero no es suficiente. El temor sigue latente para “casi” todo el mundo. Hay muchísimas personas que han decidido suspender sus viajes a países que sufren de primera mano el coronavirus, como Italia.

Sin embargo, hay una mujer que ha decidido dar un paso al frente y continuar con sus planes iniciales, es decir, con el viaje que tenía previsto a Milán. A esta señora le preguntaban lo siguiente: ¿Cuál es el motivo de su viaje a Italia? Y su respuesta ha impactado en redes. Esto respondía: “Iba con mi marido porque era su regalo de cumpleaños de diciembre que cogí el vuelo y resulta que ayer se rajó. Se ha rajado pero yo no me quedo en casa, claro. Era su regalo de cumpleaños, ya veremos cómo y con quién”.

Poco después ha indicado que su esposo decidió no viajar con ella porque los 'free tours' que habían contratado se habían suspendido por la crisis sanitaria: “Le entró miedo porque le llamaron y le dijeron que los anulaban y dijo: No voy, si anulan los free tour no voy. Y digo... pues ya voy yo”.

MUY FAN de esta señora

- "mi marido se ha rajado pero yo no me quedo en casa, era su regalo de cumpleaños pues ya lo celebraré"

������ pic.twitter.com/aTtGuKb7Ou — Laura Lacarra ����‍�� (@LauraLacarra) February 28, 2020

El vídeo ha circulado como la pólvora en redes sociales y ha sido motivo de comentario de muchos usuarios. Entre las reacciones más destacadas....

Lo de como y con quien es buenísimo. Si hasta se le escapa una sonrisilla picaruela — Sámar (@samaronia) February 28, 2020

La que has liado pollito ���������� — José M. Ávalos Morer (@avalos_morer) February 28, 2020

El coronavirus continúa a la alza en España, con 50 casos ya confirmados y en permanente cambio. Sin embargo, reacciones como la de esta señora nos hace tomarnos esta situación con un poco de “humor”, olvidando por un momento el “miedo” que muchas veces nos frena.