La Generalitat valenciana no plantea la obligatoriedad de la mascarilla pero apela a la responsabilidad personal

La Generalitat Valenciana sigue sin plantearse la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios públicos, independientemente de que se pueda mantener o no la distancia social, como han decretado Cataluña y Baleares, aunque la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha apelado a la responsabilidad personal: "No hay que esperar a que nos obliguen a hacer las cosas, podemos hacerlas aunque no nos obliguen".

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntada sobre si se había tratado esta cuestión, lo que ha negado. "No hay novedades, hoy no se ha tratado y no se ha planteado el uso obligatorio de la mascarilla permanentemente", ha añadido.

La portavoz ha explicado respecto a los nuevos contagios que la Comunitat es la quinta autonomía con menor incidencia acumulada, con 1,72 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días frente a los 4,99 de la meda española.

Por ello, no se han abordado nuevas medidas, ha dicho, aunque eso no quiere decir que no pueda haberlas en el futuro porque la situación "es cambiante" y, por tanto, se irán adaptando "en función de la evolución de la pandemia".

"Vamos día a día, con este maldito virus tenemos que ir día a día", ha indicado, pero "que no sea obligado (el uso permanente de la mascarilla) no quiere decir que no sea recomendable".