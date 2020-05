Generalitat reitera su "preocupación" por Barcelona ante el desconfinamiento

La consellera de Salud, Alba Vergés, ha mostrado su "preocupación" por la situación en Barcelona ciudad, que puede seguir a partir del próximo lunes confinada dado que ha tenido casos de coronavirus en los últimos siete días y no cumple con las condiciones del Ministerio de Sanidad para el desconfinamiento.

En declaraciones a TV3, la consellera de Salud ha indicado que ni Barcelona ni el área metropolitana norte y sur cumplen con la condición de no tener casos de COVID-19 en la última semana, lo que hace que "no estén en la zona verde" de posibles desconfinamientos.

El departamento de Salud llevará mañana su propuesta de desconfinamiento de diversas zonas de Cataluña donde sí se cumple esa condición, seguramente las Terres de l'Ebre y otras de Lleida y Girona, pero, con toda probabilidad, no estarán ni Barcelona ni muchas poblaciones del área metropolitana.

Según Vergés, si Barcelona sigue confinada, las personas que no vivan en la capital sí podrían entrar para trabajar, pero no por ocio o para otras actividades no relacionadas con el trabajo, ya que la gran densidad de población y la concentración de casos confirmados la convierten en una zona de alta transmisión del virus.

Mañana miércoles se conocerá la propuesta de Salud sobre el desconfinamiento de partes de Cataluña y su traslado al Ministerio de Sanidad, que es quien debe dar la última palabra, por el momento. EFE