La Generalitat prepara un balance de las infraestructuras dañadas por la DANA para avanzar en las reparaciones

Arcadi España incide en que lo más importante es la seguridad: "Las infraestructuras se pueden reparar pero la vida de una persona no"

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha informado este sábado que la Generalitat está preparando un balance de "todas las infraestructuras que han resultado dañadas" en la comarca de la Vega Baja como consecuencia del episodio de gota fría (DANA) de los últimos días para "priorizar las reparaciones" y ha manifestado que lo más importante "es la seguridad de las personas".

España ha anunciado que la Generalitat está trabajando "coordinadamente" con la Diputación de Alicante, los ayuntamientos afectados y el Gobierno de España para "avanzar rápidamente y priorizar qué infraestructuras se tienen que reparar". No obstante, ha asegurado que "en estos momentos la prioridad es la seguridad de las personas". "Las infraestructuras se pueden reparar pero la vida de una persona no", ha destacado.

"Los servicios de emergencia han trabajado durante toda la noche y han trasladado a las personas con problemas de salud a centros hospitalarios", ha explicado el conseller.

Asimismo, ha informado de que un total de 37 carreteras permanecen cortadas en la Comunitat Valenciana, principalmente en la comarca de la Vega Baja (Alicante). Además, se está trabajando en la carretera CV-930, donde hay un problema en el firme, aunque se está habilitando una vía para que los vehículos de emergencias puedan circular. "Tenemos que ser conscientes de que aún quedan unas horas difíciles", ha asegurado España.

En este sentido, ha pedido "máxima precaución" y ha animado a "no bajar la guardia" debido a que hay "muchas zonas inundadas". "Hay que mantener la situación de precaución y de alerta aunque tengamos la sensación de que ha dejado de llover porque aún no ha pasado este episodio meteorológico", ha aseverado, al tiempo que ha recomendado no utilizar el vehículo privado "si no es estrictamente necesario".

El conseller ha informado de que no hay una cifra global de desalojados, pero ha explicado que se han habilitado dos albergues y los servicios de emergencia están facilitando víveres y agua potable a los afectados.

Finalmente, ha puntualizado que la situación de Almoradí (Alicante) "sigue siendo crítica". La alcaldesa de la localidad ha trasladado al conseller su "preocupación" debido a que el nivel del agua "no está estabilizado". No obstante, España ha matizado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) "está trabajando en la zona para tratar de controlar la situación".