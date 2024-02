Generalitat y el Ministerio acuerdan repetir parte del concurso de traslados para ofertar 3.972 plazas de Secundaria

FE CCOO PV pide la convocatoria de una reunión para "trabajar concreciones"

La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes han llegado a un acuerdo para repetir la parte del concurso de traslados nacional de 2022-23 de Secundaria que afecta a la Comunitat Valenciana. De este modo, el nuevo procedimiento incluirá las 3.972 plazas estructurales de Secundaria que no fueron ofertadas.

Así lo ha trasladado este jueves la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, a los sindicatos durante la reunión de la Mesa Sectorial.

Sancho ha recalcado que en los últimos meses se han producido numerosas conversaciones con el Ministerio y ambas administraciones han acordado repetir este concurso, tras las sentencias judiciales que estimaban que en el concurso nacional no salieron todas las plazas disponibles.

La cuestión responde a las resoluciones judiciales dictadas por dos juzgados de València en las que se estiman los recursos interpuestos por la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) para que las 7.555 plazas que se ofertaban en el concurso de méritos para la estabilización del profesorado interino fueran catalogadas y ofertadas primero al funcionariado de carrera en el concurso de traslados de Maestros y de Secundaria de 2022-23.

Sancho ha agradecido al Ministerio la "buena voluntad y colaboración mostrada" para poder ejecutar la sentencia dictada, que establece que hay que ofertar de nuevo las plazas que no se convocaron en el concurso".

"El concurso nacional de 2022-23 fue excepcional porque coincidió con el proceso de estabilización de funcionarios docentes", ha explicado Sancho, quien ha recordado que en Primaria se estabilizaron 2.667 plazas y en el concurso de traslados se ofertaron 2.800 plazas estructurales.

En Secundaria y otros cuerpos docentes se estabilizaron 4.888 plazas (por el concurso de méritos) y 1.601 por las oposiciones de estabilización, pero se ofertaron al concurso de traslados 2.517 plazas, lo que supuso un déficit de oferta de 3.972 plazas estructurales. Es este déficit de plazas el que debe ofertarse de nuevo, ha precisado.

"LA MEJOR SOLUCIÓN"

La directora general ha enfatizado el hecho de que, hasta llegar a este acuerdo con el Ministerio, "se han dado muchos pasos, buscando la mejor solución para todos los aspirantes".

Asimismo, ha señalado que durante los últimos meses se ha consultado a los Servicios Jurídicos de la Conselleria, la Abogacía de la Generalitat, se ha convocado la mesa sectorial para informar a los sindicatos, ha habido reuniones con el Ministerio y se ha presentado una solicitud de desistimiento del recurso de apelación presentado contra la sentencia de Secundaria.

Durante este tiempo, además, se enviaron los ficheros al Ministerio, con el que se acordó que este realizara un pilotaje para ver la afectación de las plazas para determinar la incidencia y estudiar las vacantes a ofertar.

Finalmente, ha avanzado que el proceso se iniciará en cuanto se publiquen las vacantes y no será necesario una nueva inscripción por parte de los participantes. Desde la web de la Dirección General de Personal Docente se irá informando a los afectados de los pasos a seguir y se informará personalmente de forma telemática a cada una de las personas afectadas.

Por su parte, el sindicato CCOO cree "satisfactorio" que la administración educativa "haya asumido la propuesta que se le trasladó por escrito". Por lo tanto, dicen sus representantes, la Conselleria ejecutará la sentencia siguiendo los pasos "marcados por la propuesta de FE CCOO PV".

En primer lugar, apuntan, la administración tiene que publicar las plazas y reasignar a las personas participantes del concurso de traslados del curso pasado. "El 99%, por no decir el 100%, tendrán una vacante igual o mejor a la asignada al concurso pasado", según la organización sindical.

Con todas las plazas reasignadas en el listado definitivo, los resultados se incorporarán a la oferta de plazas del procedimiento del concurso actual. El concurso de este año se pausará y está previsto que se resuelva con normalidad una vez cerrado el concurso pasado y cumplidas las sentencias.

Los representantes de CCOO han pedido el listado de las plazas y la convocatoria de una reunión para "trabajar concreciones, como por ejemplo la voluntariedad para las personas participantes poder escoger quedarse en la plaza que ocupan actualmente u optar a una nueva asignación mejor".

RECURSO CONCURSO MAESTROS

Por otra parte, FE CCOO PV afirma que, en la reunión de la Mesa Sectorial, la Conselleria ha manifestado su intención de mantener el recurso interpuesto a la sentencia ganada por el sindicato que, en el mismo sentido que la de Secundaria, indica que más de 2.600 plazas ofertadas al concurso de méritos de los Maestros tenían que haber estado a disposición de los funcionarios de carrera participantes al concurso de traslados 2022-23.

El sindicato ha mostrado su "preocupación" ante la decisión de Conselleria de mantener este recurso y advierte que si finalmente resuelve el concurso actual de maestros sin resolver primero el del año pasado tal y como dicta la sentencia, "puede derivar una situación difícil de resolver, puesto que habría que repetir también el concurso actual para tener las plazas comprometidas con el concurso anterior".

Por último, CCOO ha solicitado nuevamente a la Sectorial que se apoye su demanda y también del Col·lectiu de Docents per un Accés Just al Funcionariat, de cambios en la actual convocatoria de concurso para que este "no perjudique a las personas que han superado una fase de concurso-oposición!.

La FECCOOPV recalca que seguirá trabajando para "mejorar el concurso de traslados, para que la administración ejecute lo antes posible la sentencia sobre el cuerpo de maestros y publique todas las plazas garantizando los derechos laborales de miles de compañeros y compañeras afectadas y la transparencia que tiene que prevalecer en estos procedimientos públicos".