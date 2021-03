La Generalitat hará un cribado en Lleida, donde la pandemia crece más

El Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya pondrá en marcha este miércoles un cribado masivo en la zona alta de la ciudad Lleida para hacer frente al aumento de casos de COVID-19 que se está registrando en toda la zona, el territorio catalán donde la incidencia de la pandemia crece más.

Así lo ha anunciado este martes el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, que ha detallado que la situación epidemiológica en Lleida lleva creciendo desde una semana antes de que lo empezara a hacer en el resto de Cataluña.

Además de registrar peores indicadores epidemiológicos, Argimon ha señalado que, mientras la actividad COVID ha incrementado en cerca de un 6 o un 7 % en la Atención Primaria de Cataluña, en Lleida el aumento, además de registrarse con anterioridad, ya es de entre el 12 y el 16 %.

Preguntado sobre por qué Lleida se encuentra en esta situación, Argimon ha reconocido: "La verdad es que no lo sé. La situación en julio y agosto sí que tenía una razón. Pero por qué ha empezado una semana antes en Lleida no lo sé. Lo que me preocupa es que la situación que se ve en Lleida se replique en una semana en toda Cataluña".

El secretario ha remarcado que ya se están llevando cribados en la industria alimentaria, que después de las vacaciones de Semana Santa se iniciarán entre la comunidad universitaria y que próximamente anunciarán nuevas acciones relacionadas con la temporada agraria.