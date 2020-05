Generalitat expedientará a geriátrico si cobra extras a usuarios por la COVID

El departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias considera "abusivo" que la residencia de ancianos CDM de Canet de Mar (Barcelona) haya propuesto cobrar 516 euros extras a sus usuarios por los gastos que ha tenido que afrontar por la COVID-19 y la ha amenazado con expedientarla si materializa este cobro.

La residencia, que ha evitado la entrada del virus en sus instalaciones, envió hace unos días una circular a las familias de sus 70 residentes para informarles de que a final de mes les cobrarían una derrama de 516 euros para cubrir los gastos generados por las medidas extraordinarias que han tenido que adoptar por la epidemia y que la cuota mensual se incrementaría unos 300 euros más.

Las familias denunciaron el intento de la residencia de cobrarles este plus y el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias abrió una investigación por parte de sus servicios de inspección, que ha determinado que "este suplemento de precio no es ajustado porque la Administración ha garantizado el 100 % de la financiación de plazas -estén ocupadas por un usuario y no- y ha activado el reforzamiento adicional de profesionales en las residencias".

Fuentes de la Generalitat han asegurado a Efe que también han provisto a esta residencia de material de protección para los trabajadores para que puedan hacer el trabajo protegidos.

Por ello, el departamento que dirige Chakir el Homrani considera "abusivo" este incremento, "que en ningún caso ha sido autorizado por nuestro Departamento, razón por la que se ha enviado una advertencia a la residencia de que se abstenga de aplicarlo, o bien, de lo contrario, se abrirá el correspondiente expediente sancionador", han explicado las mismas fuentes.

Esta residencia de Canet de Mar tiene autorizadas 76 plazas, de las que 41 son colaboradoras, es decir, con financiación pública.

El departamento recuerda que en las plazas con prestación pública del servicio, se tiene que respetar la aportación económica que consta en la resolución de la prestación, es decir, el precio que está estipulado, y en ningún caso se puede incrementar sin la autorización de la Generalitat.

En cuanto a las plazas privadas, que están reguladas por el contrato asistencial suscrito por los usuarios, "una subida de tarifas y una revisión unitaleral tampoco es posible, tal y como ya se ha advertido a la entidad", han concluido las mismas fuentes.

La patronal de las residencias ACRA considera que la Administración tendría que hacerse cargo de los gastos extras que han tenido que afrontar las residencias privadas para adaptarse a la pandemia, que ha causado hasta este lunes 3.131 muertes en los geriátricos, sin contar los ancianos que fallecieron una vez trasladados a hospitales. EFE