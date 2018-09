Generalitat crea 80 plazas de emergencia y 30 de acogida menores inmigrantes

La Generalitat ha creado desde el pasado jueves 80 nuevas plazas de emergencia y 30 de primera acogida para menores inmigrantes no acompañados que llegan a Cataluña con el objetivo de que ningún niño ni adolescente recién llegado duerma en la calle o en las comisarías de los Mossos d'Esquadra.

Hoy se ha puesto en funcionamiento un segundo centro de emergencia en Barcelona con 20 plazas, que se suman a las 60 creadas en la ciudad el pasado jueves.

El departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha explicado que la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) ofrecerá una primera atención a los menores emigrantes en los centros de emergencia, donde se les identificará, se les someterá a una revisión médica, se les ofrecerá asistencia jurídica y psicológica y se intentará contactar con la familia.

Este tipo de plazas de emergencia pretenden garantizar que ningún menor recién llegado tenga que dormir en la calle o en las comisarías de los Mossos.

La directora general de la DGAI, Georgina Oliva, ha explicado que han podido generar "las plazas necesarias que nos permitirán acortar el tiempo de estancia de los menores en las dependencias de los Mossos", así como agilizar su entrada en los distintos recursos sociales de que se dispone.

Oliva ha destacado que, aunque con la activación de estas nuevas plazas se ha conseguido que en la actualidad no haya menores durmiendo en las comisarías, la llegada de niños no acompañados a Cataluña no para.

Según datos de la Generalitat, entre el 1 y el 15 de septiembre pasados se contabilizó la llegada de 2.156 niños y adolescentes no acompañados.

La directora de la DGAIA ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos y consejos comarcales para "buscar espacios y poderlos habilitar como casas de acogida".