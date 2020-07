La Generalitat catalana busca equilibrio entre "recuperar la vida" y convivir con la pandemia

La consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha presentado este martes el Plan de control de la transmisión del Covid-19 en Catalunya, que busca el equilibrio entre "recuperar la vida" y convivir con la pandemia, y romper las cadenas de contagio.

"Buscamos el equilibro con la vitalidad de los sectores económicos, sociales y culturales del país", ha destacado en rueda de prensa, en la que también han participado el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, y el coordinador de la unidad de seguimiento del Covid-19 en Catalunya, Jacobo Mendioroz.

Vergés ha detallado los instrumentos del plan: promoción de las medidas de protección individual y de las medidas de convivencia, diagnóstico precoz y trazabilidad de los contagios, refuerzo vigilancia epidemiológica y protección de los profesionales del ámbito de salud y social.

También incluye protección proactiva de las personas vulnerables, incremento de la capacidad asistencial del sistema público de salud y restricción de movilidad para reducir la interacción social, es decir, no descartar totalmente el confinamiento total como en la primera ola de la pandemia, aunque Vergés asegura que es "el último recurso cuando el resto no son suficientes para evitar la saturación del sistema".

Estos instrumentos están sujetos a unos indicadores de vigilancia epidemiológica, a indicadores de seguimiento y a indicadores asistenciales y también se estructuran en cinco niveles de control epidemiológicos jerarquizados en función del impacto de la pandemia.

Así, Argimon ha precisado que "el objetivo de un confinamiento total es actuar antes de que el sistema sanitario ya no puede dar respuesta a la pandemia", por lo que se tienen que mirar todos los indicadores a la vez; y la incidencia acumulada de casos, por si sola, no implica el cierre de un territorio.

El secretario de Salud Pública ha añadido que estas medidas las debe avalar y aprobar el comité técnico del Plan de Protección Civil de Catalunya (Procicat) para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) y su entrada en vigor.

SEIS NIVELES DE CONTROL

Vergés ha detallado que hay seis niveles de control epidemiológico que van en función del impacto de la pandemia y que contemplan distintas medidas con el objetivo de frenar la transmisión del virus y romper las cadenas de contagio.

El nivel 0 según Vergés no está presente en ningún territorio de Catalunya: "No tenemos, no existe y no lo podremos definir del todo hasta que no haya la vacuna. Es un nivel sin casos positivos durante 14 días. Es un contexto difícil de llegar".

El nivel 1 son casos esporádicos vinculados a casos importados, es decir, personas que llegan a un territorio ya infectadas, y que permite un control "fácil de llevar"; y el nivel 2 son brotes controlados, identificados y con casos esporádicos limitados en un sitio concreto.

El nivel 3 --en el que se encuentra Barcelona actualmente-- son brotes complejos que por número son difíciles de seguir Y acotar, hay transmisión comunitaria, es decir, que las personas de un mismo territorio se infectan entre ellas y sin impacto asistencial (no tiene repercusión en el sistema sanitario).

El nivel 4 --en el que se encuentra Lleida actualmente-- es en el que hay transmisión comunitaria, menos control e impacto asistencial "de más relevancia" porque lo notan la atención primaria y también los hospitales.

Y el nivel 5 contempla todas las medidas como el confinamiento, hay transmisión comunitaria y hay riesgo de colapso asistencial, es decir, que el sistema sanitario no pueda responder a las demandas de salud de Catalunya.