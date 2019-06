La generación del 27 y el español en el mundo, algunas de las preguntas de la Selectividad que ha comenzado hoy por C-LM

La Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU) --antigua Selectividad-- ha comenzado este lunes en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con preguntas sobre la generación del 27, las vanguardias y el español en el mundo en el primer examen correspondiente a la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.

Así lo han relatado a Europa Press alumnos de varios institutos de Toledo y provincia durante el arranque de la prueba en el campus toledano de San Pedro Mártir. La mayoría han asegurado que a pesar de los nervios del principio, se han tranquilizado nada más ver el examen. Este año los estudiantes de Castilla-La Mancha son los primeros en hacer la selectividad en España.

Cristina Arquero, alumna del Instituto de Educación Secundaria (IES) Margarita Salas de Seseña (Toledo), ha explicado que el ejercicio se ha dividido en cuatro partes: dos preguntas teóricas, una de lengua y otra de literatura, el análisis sintáctico de una oración, un comentario de texto de un artículo periodístico y otro de un fragmento de un texto narrativo, lírico o dramático.

Cristina se ha mostrado "bastante contenta" a su salida del examen y ha confiado en sacar la suficiente nota en la EvAU para lograr el 10,5 de nota mínima que necesita para estudiar un doble grado de Magisterio en Infantil y Primaria.

Su compañero, Santiago Pabón, ha indicado que el temario le ha parecido sencillo pero que no se ha presentado a estas pruebas para lograr una nota concreta, pues pretende acceder a un Grado Superior. Simplemente lo ha hecho "por vivir la experiencia".

A Diego Mora y a Ana Martín, estudiantes del IES Carlos III de Toledo, les ha parecido fácil el primer examen y se han sentido aliviados al término de la prueba. Ambos quieren desarrollar sus estudios superiores en la UCLM: Diego en Enfermería, donde piden una nota de 10,3, y Ana Derecho, carrera para la que necesita un 5.

Precisamente uno de los temas que más quejas ha desatado entre el alumnado es el exceso de calor en las aulas, un asunto ante el que el presidente del Tribunal de San Pedro Mártir, Pedro Jiménez Estévez, ha afirmado que este lunes es el primer día de aire acondicionado en el edificio y que a lo largo del día estará en funcionamiento.

Jiménez Estévez ha relatado que los chicos llegan "un poco nerviosos" a primera hora de la mañana pero que se les tranquiliza al hacer un llamamiento 45 minutos antes de comenzar el examen, de tal manera que "les da tiempo a sentarse en su sitio y empezar relajados".

La jornada ha comenzado sin incidentes destacables en San Pedro Mártir, donde hay convocados 367 alumnos para la fase obligatoria y 425 en la voluntaria --alumnos que se presentan para subir nota en algunas asignaturas--.

Además, el presidente del Tribunal de San Pedro Mártir ha destacado que por el momento hay varios alumnos que no se han presentado aunque desconoce si ha sido por "llegar tarde o porque no se van a presentar". En cualquier caso, ha agregado que todos los años suele haber un 1 o 2% de alumnos que no acuden a la EvAU.

En ese sentido, ha precisado que las carreras más demandadas en el área de Ciencias Sociales son los dobles grados, en especial, Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE), Derecho y Relaciones Internacionales, así como ADE y Relaciones Internacionales.

UNOS 7.765 CASTELLANO-MANCHEGOS A EXAMEN

Un total de 7.765 alumnos de la región se han matriculado en los exámenes de la EvAU, lo que supone un 2,3% menos que en 2018. Las pruebas se celebrarán hasta el miércoles en el distrito universitario de Castilla-La Mancha.

La EvAU consta de dos fases. La primera, en la que se han matriculado 7.203 estudiantes, es obligatoria para el acceso a la universidad e incluye cuatro ejercicios de Lengua Castellana y Literatura, Historia de España, Lengua extranjera y una más que dependerá de la modalidad cursada en Bachillerato.

La segunda fase tiene carácter voluntario, una validez de dos cursos académicos y ofrece a los estudiantes la oportunidad de incrementar su nota, pudiendo examinarse de al menos dos materias hasta un máximo de cuatro, con independencia de si han sido cursadas o no. En esta convocatoria 562 alumnos se han matriculado sólo a la fase voluntaria.

La UCLM publicará los resultados oficiales de la prueba por correo electrónico antes del 10 de junio. Quienes no estén conformes con su nota tendrán tres días hábiles de plazo (11, 12 y 13 de junio) para solicitar una revisión de calificaciones, que se realizará por un profesor distinto al que lo hizo en la primera ocasión.

Esta revisión se realizará el 17 de junio y en el caso de que exista una diferencia de dos o más puntos con respecto a la primera se procederá a realizar una tercera corrección por otro profesor diferente.