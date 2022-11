La "generación de cristal" ha aprendido a vivir con su futuro incierto

Más de la mitad de los adolescentes y jóvenes creen que sus padres les han sobreprotegido, pero consideran que la etiqueta "generación de cristal" se utiliza injustamente para criticarles y aseguran que han aprendido a vivir con la incertidumbre de a qué se van a dedicar en el futuro

La Fundación SM ha presentado este miércoles los resultados de su encuesta "Generación de Cristal: más allá de la etiqueta", en la que han participado 400 jóvenes de entre 15 y 29 años para conocer su opinión ante un término utilizado generalmente para describir la fragilidad emocional, la baja autoestima o la poca tolerancia a las críticas de los jóvenes de hoy.

La mitad de los jóvenes la considera adecuada si con ella se refleja su postura crítica ante las injusticias y lo interpretan como una fortaleza por su sensibilidad hacia los problemas sociales y los asuntos relacionados con la salud mental y emocional.

Los datos de este sondeo muestran que un 56 % de los jóvenes en España considera que sus padres han sido "demasiado protectores" con ellos, especialmente en el caso de las chicas (62 % frente al 50 % de los chicos), pero también la mayoría cree que sus progenitores han contribuido a que desarrollen "una autoestima fuerte".

No saber qué les depara el futuro es una cuestión que les preocupa, aunque un 65 % afirma "haber aprendido a vivir con la incertidumbre de no saber a qué se va a dedicar en el futuro". La mitad se sienten frustrados por no llevar la vida que quieren, un sentimiento que está más presente entre los mayores de 21 años.

El temor a no cumplir las expectativas de su familia o amigos afecta al 56 % de la juventud, porcentaje que se eleva entre los de clase media-baja

Los jóvenes de entre 18 y 20 años son los que menos confían en que esforzarse sea una garantía para el éxito. Pese a esto, el concepto de meritocracia sigue estando presente entre la juventud española y un 64 % cree que esforzarse en los estudios o el trabajo es una garantía para lograr tus objetivos en la vida.

La mayoría (62 %) opina que las generaciones anteriores "tuvieron más facilidades para progresar socialmente".